Markus Schopp in erfolgreicheren Hartberg-Zeiten (Archivbild). Foto: APA/HANS PUNZ

Andreas Weimann hat am Samstag das Österreicher-Duell in der englischen Fußball-Championship (2. Liga) für sich entschieden. Bristol gewann dank eines Doppelpacks des Wieners (42., 45.+2) das Heimspiel gegen das von Markus Schopp trainierte Barnsley mit 2:1 (2:1).

Leya Iseka (28.) hatte die Gäste in Führung gebracht, am Ende blieb für die Schopp-Elf aber die siebente Niederlage in Folge. Mit nur einem Sieg aus 15 Spielen steht Barnsley auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bristol beendete die Niederlagenserie von drei Spielen und steht im Tabellen-Mittelfeld.

Holzhauser elfert

Der Niederösterreicher Raphael Holzhauser hat seinem Club Beerschot den Weg zum ersten Saisonsieg in der ersten belgischen Fußballliga geebnet. Der 28-jährige Mittelfeldspieler erzielte am Samstag in der 13. Runde beim 3:0-Heimsieg des Tabellenletzten aus Antwerpen über Seraing den Führungstreffer (23.). Nach einem Doppelpack von Marius Noubissi (78., 81.) vergab Holzhauser in der Nachspielzeit einen weiteren Elfmeter.

Auch Stefan Schwab hat seinen Verein am Samstag in Führung gebracht. Der Ex-Rapidler traf beim 4:1-Heimsieg von PAOK Saloniki gegen Apollon Smyrnis per Elfmeter zum 1:0 (5.). PAOK liegt nach acht Spielen auf Platz drei. (APA, 30.10.2021)