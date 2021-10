Verkehrssünder, rabiate Nachbarn und eine Pensionistin in einer ungewöhnlicher Notlage: Mit ihnen hatte die heimische Polizei am Samstag zu tun. Foto: APA / Barbara Gindl

Wien – Einen ungewöhnlichen Hintergrund hatte der Notruf, der Samstagabend gegen 21.20 Uhr die Beamten in Bad Ischl in Oberösterreich erreichte. Fußgänger hatten vom Balkon eines Mehrparteienhauses eine Frau um Hilfe rufen gehört, aber nichts gesehen. Die eintreffenden Polizisten konnten durch Rufen eruieren, dass sich eine 85-jährige Bewohnerin auf ihrem Balkon im 3. Stock in einer Notlage befindet und verständigten, da die Wohnungstür versperrt war, die Feuerwehr.

Mittels Drehleiter gelangten die Helfer auf den Balkon und sahen die missliche Lage der Pensionistin: Die Frau war rückwärts in eine geöffnete Truhenbank gestürzt und hatte sich so verkeilt, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Das leicht unterkühlte Opfer wurde vom Roten Kreuz versorgt.

Mit jungen Automobilisten beschäftigten sich Streifen in Oberösterreich und Kärnten. In Steyr bemerkten Polizisten bei Kontrollen im Bereich der Ennser Straße ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit. Auf der Flucht beschleunigte der Fahrer auf über 100 Km/h, berichtet die Landespolizeidirektion.

Erst zwei Tage Führerscheinbesitzer



Erst nach dem Einsatz mehrerer Streifen konnte das Auto bei einem Tennisplatz lokalisiert werden. Der Fahrer: Ein 18-Jähriger, der erst zwei Tage zuvor seinen Probeführerschein erhalten hatte und sich laut Polizei "wenig beeindruckt und unbelehrbar" zeigte. Ebenso wie ein Gleichaltriger in Klagenfurt, der auf dem Südring mit 128 Km/h unterwegs war und nach seiner Anhaltung mitteilte, sein 3er BMW wäre "noch schneller gegangen".

In Salzburg wiederum fiel auf der Kapruner Landesstraße Polizisten ein Pkw auf, der ohne Licht unterwegs war – was knapp vor Mitternacht nicht recht verkehrssicher ist. Bei der Kontrolle strömte ein Schwall süßlich riechender Luft aus dem Wagen. Wie im Krankenhaus Zell am See nachgewiesen wurde, hatte der 17 Jahre alte Lenker Cannabis und Kokain konsumiert. Noch während der Teenager beamtshandelt wurde und in weiterer Folge seinen Führerschein abgeben musste, bemerkte eine zur Verstärkung gerufenen Streife einen offensichtlich alkoholisierten Autolenker. Der Verdacht bestätigte sich, der 25-jährige Rauriser hatte sich mit einem Wert von über zwei Promille ans Steuer gesetzt.

Auseinandersetzung im Hof

In Wien wurde die Polizei zu einem Generationenkonflikt im Bezirk Meidling gerufen. Ein 55-jähriger Österreicher soll dort gegen 19.15 Uhr im Hof spielende Kinder und Jugendliche zunächst beschimpft haben und schließlich einen Zehnjährigen mit einem Klappmesser bedroht haben, wobei sich das Kind am Daumen verletzt haben soll.

Nach seiner Festnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse bestritt der Verdächtige den Waffeneinsatz: Er habe die Jugendlichen lediglich zur Rede stellen wollen, da sie ihn und seine Gattin seit einigen Wochen belästigen und beschimpfen würden, behauptete der Mann. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. (moe, 31.10.2021)