In dieser Galerie: 2 Bilder Seit Samstagnachmittag stehen zwei Canadair-Maschinen des Typs CL-415 aus Italien im Einsatz. Foto: APA/Einsatzdoku.at Im Netz sieht man, wie die Maschinen zur Donau fliegen um dort Wasser zu tanken. Foto: Screenshot Flightradar24

Der Kampf gegen den riesigen Waldbrand im Rax-Gebiet war auch am Sonntag weiterhin voll im Gange. Mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und am Boden wird versucht, die immer wieder auffachenden Glutnester zu löschen. In sozialen Medien machen mittlerweile spektakuläre Videos die Runde. Ein Clip vom Samstag zeigt etwa eine italienische Candair-Maschine, die beim Überflug der Neuen Donau Wasser nachfüllt, um dann gleich wieder ins Einsatzgebiet zurückzukehren.

Das auf Video festgehaltene Flugzeug ist eines von zwei Canadair-Maschinen, die von der italienischen Feuerbrigade gestellt wird. Wer den Standort bzw. die Flugroute der beiden Maschinen in Echtzeit verfolgen will, kann dies über Plattformen wie Flightradar24 tun. Sie sind unter der Registriernummer IDPCH bzw. CAN26 auf der Webseite bzw. der dazugehörigen App zu finden. Auf Flightradar24 zählen sie aktuell zu den meistgesuchten Maschinen weltweit.

Canadair-Maschinen auch am Sonntag im Einsatz

Auch am Sonntagvormittag war auf der Tracking-Plattform eindrucksvoll zu sehen, wie die beiden Maschinen in kurzem Abstand von einander immer wieder zur Neuen Donau im Norden von Wien zurückkehren, um mit voller Wasserladung über den Lainzer Tiergarten direkt an die Rax zu fliegen. Am Sonntagnachmittag werden zudem zwei Spezialhubschrauber – Sikorsky CH-53 – aus Deutschland erwartet. Eine Militärmaschine aus der Slowakei – Mil Mi-17 – komplettiert den Einsatz aus der Luft.

In diesem APA-Video sind diverse Löscheinsätze zu sehen.

Neben dem Tankvideo von der Neuen Donau finden sich auf Twitter unter dem Hashtag #Waldbrand diverse weitere beeindruckende Fotos und Videos, die etwa die Flugkünste der Canadair-Piloten am Bergrücken entlang zeigen. Auch die Manöver der im Einsatz befindlichen Hubschrauber, aber auch der Kampf der Feuerwehren von Wald- und Forststraßen aus wurde festgehalten. In einem weiteren Video sind die verstörend riesigen Rauchschwaden über dem Gebiet zu sehen. (Martin Stepanek, 31.10.2021)