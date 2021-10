0:5-Debakel fünfte Niederlage in Serie für Oberösterreicher

Jochen Fallmann ist mit Amstetten ziemlich erfolgreich. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Pasching – SKU Amstetten hat am Sonntagvormittag in der 2. Fußball-Liga einen 5:0 (1:0)-Kantersieg bei den Juniors OÖ gefeiert. Für die Treffer beim vierten Erfolg in Serie ohne Gegentor sorgten Roman Alin (30./82.), Philipp Schellnegger (67./fünftes Saisontor) und Sebastian Leimhofer (85./89.). Damit verbesserten sich die Mostviertler auf den fünften Tabellenrang.

Die LASK-"Fohlen", die ihre besten Chancen vor der Pause vergeben hatten, schlitterten in Pasching im Finish in ein Debakel. Sie kassierten die fünfte Niederlage in Folge und zum insgesamt vierten Mal fünf Gegentreffer. (APA, 31.10.2021)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 13. Runde:

Freitag

FC Liefering – Vorwärts Steyr 1:1 (0:0)

SV Lafnitz – Rapid Wien II 4:2 (3:1)

SV Horn – Wacker Innsbruck 0:2 (0:1)

Samstag

Blau Weiß Linz – FAC Wien 0:2 (0:0)

Young Violets Austria Wien – Kapfenberger SV 1:3 (1:2)

FC Dornbirn – GAK 1:2 (0:1)

Sonntag

FC Juniors OÖ – SKU Amstetten 0:5 (0:1)

SKN St. Pölten – Austria Lustenau 12.30