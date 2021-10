In der Runde der führenden Staats- und Regierungschefs der Welt fehlten Wladimir Putin aus Russland und Chinas Regierungschef Xi Jinping. Foto: EPA / ROBERTO MONALDO / LAPRESSE / POOL

Bevor sie ihre Beratungen am Sonntagmorgen erneut aufnahmen, haben sich die Mächtigen der Erde vor dem Trevi-Brunnen in der Römer Altstadt versammelt, zum Fototermin vor imposanter Kulisse und zum traditionellen Wurf einer Münze rückwärts über die Schulter. Der Legende nach wird man dank dem Ritual irgendwann einmal wieder in die Ewige Stadt zurückkehren. Die reale Wirksamkeit des Münzenwurfs ist indessen fraglich – genauso fraglich wie die Effizienz der Maßnahmen zum Klimaschutz, zu denen sich die zwanzig wichtigsten Industrienationen und Schwellenländer des Planeten in ihrer Abschlusserklärung verpflichten wollen. Bleiben sie, wie sie sich im Entwurf zur Abschlusserklärung präsentieren, dann könnten sich diese ebenfalls als Illusion, als Rückschritt erweisen.



Die Verhandlungen über konkrete und rasche Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen standen beim Gipfel von Rom von Anfang an unter einem ungünstigen Stern: Chinas Regierungschef Xi Jinping und Russlands Staatschef Wladimir Putin sind zum G20-Treffen schon gar nicht erst angereist. Ohne die beiden Länder sind die internationalen Bemühungen, die Klimakrise zu bewältigen, in Frage gestellt: Mit 27,9 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen ist China der mit Abstand größte Verursacher von Treibhausgasen; Russland wiederum zählt zu den wichtigsten Produzenten von Erdgas und Erdöl und ist wirtschaftlich von diesen fossilen Energieträgern abhängig. Xi und Putin werden auch an der Klimakonferenz in Glasgow nicht teilnehmen.

Keine konkreten Ergebnisse

Die beiden großen Abwesenden begründen ihr Fernbleiben in Rom und Glasgow mit der Coronapandemie. In Rom haben sie sich immerhin per Video kurz zugeschaltet, und voraussichtlich werden sie dies auch bei der Klimakonferenz tun. Ihre Botschaft ist indessen klar: Wegen der Pandemie, die insbesondere in Russland weiterhin auf verheerende Weise wütet und die wirtschaftliche Erholung gefährdet, könnten Schwellenländer die großen Kosten einer Energiewende im Moment nicht stemmen. Vielmehr erwarte man von den reichen und hochentwickelten Ländern wie den USA und den EU-Staaten, dass sie mit dem guten Beispiel vorangehen – ihre Pro-Kopf-Emissionen lägen ohnehin nach wie vor höher. Ähnlich argumentierte in Rom auch der indische Premierminister Narendra Modi.

Um zu einer Abschlusserklärung zu gelangen, die von allen zwanzig Gipfelteilnehmern unterschrieben werden kann, wurde der ursprüngliche Entwurf der italienischen G20-Präsidentschaft an entscheidenden Stellen entschärft. In der jüngsten Fassung konnte man sich nicht einmal mehr auf ein "sofortiges Handeln" einigen. Stattdessen ist von "bedeutungsvollem und wirksamen Handeln" die Rede, um wie im Pariser Klimaabkommen angestrebt die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Laut italienischen Medien fehlt im Entwurf nun auch das Ziel der Null-Emissionen bis 2050: China stellt dies frühestens für 2060 in Aussicht, Indien will sich überhaupt nicht auf eine bestimmte Jahreszahl festlegen. Die G20-Gruppe steht für fast 80 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Treibhausgasen.

70 vs. drei Prozent Immunisierung

Fortschritte zeichneten sich in Rom dagegen bei der Bekämpfung der Pandemie ab: Im Entwurf zur Abschlusserklärung verpflichten sich die Teilnehmer zum Ziel, bis Ende des laufenden Jahres weltweit eine Durchimpfung von 40 Prozent und bis Ende Juni 2022 von 70 Prozent zu erreichen. Damit bekräftigen sie das Ziel der WHO, die die gleichen Zahlen anstrebt. Gastgeber Mario Draghi hatte in seiner Eröffnungsrede am Samstag daran erinnert, dass derzeit in den reichsten Ländern der Welt 70 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten habe (in Italien sind es 86 Prozent), während in den ärmsten Länder gerade einmal drei Prozent der Bevölkerung immunisiert worden sei. "Das ist moralisch nicht akzeptabel", betonte Draghi.

Vertreter von Hilfsorganisationen kritisieren indessen, dass illusorisch sei, in den armen Ländern in nur zwei Monaten von praktisch null auf eine Impfquote von 40 Prozent zu kommen. Und außerdem sei es auch ziemlich schleierhaft, wann und mit welchen Maßnahmen die Quote von 70 Prozent erreicht werden solle. Jörn Kalinski von der Entwicklungsorganisation Oxfam forderte die in Rom versammelten Staats- und Regierungschefs auf, "nachzulegen und einen Aktionsplan zu präsentieren". Bis heute seien nämlich "alle Versprechen der G20 für globalen Zugang zu Impfstoffen gebrochen worden". Auch Friederike Röder von Global Citizen forderte einen "konkreten Fahrplan" und mahnte: "Wir haben keine Zeit mehr für Absichtserklärungen."

Globale Mindeststeuer

Das konkreteste Ergebnis des Römer G20-Gipfels ist denn auch jenes, von dem am wenigsten geredet wird: Die Teilnehmer haben sich auf die Einführung einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent für international tätige Großunternehmen geeinigt. Die Reform war freilich nicht von den G20-Staaten, sondern von der OECD unter der Federführung von der früheren US-Notenbankchefin und heutigen US-Finanzministerin Janet Yellen vorangetrieben worden; inzwischen haben sich unter dem Dach der OECD 136 von 140 Staaten auf die Einführung einer solchen Steuer geeinigt. Auch die Finanzminister und Notenbankschefs der G20 hatten sich im Juli in Venedig bereits für die globale Steuer, die 2023 in Kraft treten soll, ausgesprochen. Das Ziel der Reform ist es, die Verlagerung von Unternehmensgewinnen in Steueroasen zu verhindern. (Dominik Straub aus Rom, 31.10.2021)