Der Wagen kam nach ersten Erkenntnissen vor der Brücke in Puntigam rechts von der Fahrbahn ab und wurde in die Mur geschleudert. Foto: APA / Erwin Scheriau

Graz – Gegen 2.45 Uhr endete in der Nacht auf Sonntag in Graz das Leben dreier junger Männer bei einem Verkehrsunfall. Die Opfer saßen in einem Auto, das mit, laut Polizei, stark überhöhter Geschwindigkeit vom Südgürtel kommend Richtung Westen fuhr, als der Lenker in der Kurve offenbar die Kontrolle verlor und in die Mur flog.

Noch ist der Unfallhergang nicht im Detail geklärt, bei der Landespolizeidirektion Steiermark ging man Sonntagmittag davon aus, dass der Wagen zunächst zwischen dem Geländer der Murbrücke Puntigam und einer hölzernen Absperrung gefahren ist und in weiterer Folge im Bereich der Befestigung eines Brückenpfeilers in der Mitte des Flusses aufgekommen sein, wo es versank.

Zwei 18-Jährige wurden Zeugen des Unfalls und alarmierten die Rettungskräfte. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der starken Strömung und der Lage des Autos in drei bis vier Meter Tiefe schwierig. Die Berufsfeuerwehr Graz setzte 31 Menschen und einen Hebekran ein, ehe das Wrack an Land gebracht werden konnte. Im Inneren befanden sich zwei Leichen, ein dritter Mann wurde später im Nahbereich des Unfalls gefunden.

Über die Identität der Opfer gab die Polizei zunächst nichts bekannt, Medienberichte, wonach es sich um Bosnier handeln solle, wurden nicht bestätigt. (moe, 31.10.2021)