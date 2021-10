Lange Zeit hat sich Toyota gegen den E-Auto-Trend gestellt. Jetzt wurde der erste vollelektrische SUV präsentiert Foto: Toyota

Beim Umstieg von Verbrenner-Motoren auf E-Antrieb gilt Toyota bislang nicht gerade als Vorreiter – im Gegenteil. Wiederholt ritt Toyota-CEO Akio Toyoda in der Vergangenheit aus, um den Hype um Elektroautos und etwaige Bestrebungen der Politik hin zu mehr E-Mobilität zu kritisieren. Noch im Juni behauptete etwa auch Toyota-Manager Shigeki Terashi während einer Aktionärsversammlung, dass sich E-Autos die nächsten 30 Jahre nicht durchsetzen würden.

Elektro-SUV vorgestellt

Ganz kann der japanische Autokonzern um das Elektrothema aber nicht herumkommen, wie die offizielle Präsentation des ersten Elektro-SUV zeigt. Das Modell lautet auf den wenig sprechenden Namen "bZ4X", wobei die ersten beiden Buchstaben für die eigene E-Strategie stehen, die unter dem Namen "beyond zero" vermarktet wird. Das nun vorgestellte Auto wirkt nicht gänzlich unbekannt. Als Vorserienmodell bzw. Konzeptauto wurde es im April auf der chinesischen Automesse Auto Shanghai gezeigt.

Toyota kommt um den Trend zur E-Mobilität nicht herum Toyota

Vom Design her lehnt sich das tatsächliche Modell stark an das Konzept an. Im Inneren werkt ein 150 kW starker Front- oder Allradantrieb, der zwei E-Motoren kombiniert. Der Lithium-Ionen-Akku weist eine Kapazität von 71,4 kWh auf, der eine WLTP-Reichweite von 450 Kilometern verspricht. Mittels Schnellladefunktion soll der E-SUV in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden können. Je nach Antrieb ist die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h mit 7,7 Sekunden (Allrad) bzw. 8,4 Sekunden (Frontantrieb) angegeben.

Lenkrad wie bei Tesla und Solardach

Weitere interessante technische Details ist ein optionales Solardach, mit dem die Reichweite des Fahrzeugs gesteigert werden soll. Toyota rechnet, dass zumindest 1800 Kilometer im Jahr mittels Sonnenergie gefahren werden kann. Wie viel man für die Option beim Kaufpreis draufschlagen muss, ist nicht bekannt. Auch beim Lenkrad experimentiert Toyota mit einer unkonventionellen Form, die an das Yoke-Lenkrad in Teslas überarbeitetem Model S erinnert. Die Steuerung, die eher an ein Formel-1-Rennauto erinnert, ist ebenfalls optional.

Das Yoke-Lenkrad erinnert an die Formel 1 bzw. Tesla Foto: Toyota

Hinsichtlich der Preise gibt sich der japanische Autokonzern noch zugeknöpft. Klar ist nun allerdings, dass der Vorverkaufsstart des bZ4X in Europa für den 2. Dezember anvisiert ist. In Serie gehen dürfte das Auto allerdings erst Mitte 2022. Dieses Datum gilt laut Presseaussendung für alle Regionen weltweit. (step, 31.10.2021)