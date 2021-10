Anders als in dieser Szene musste sich am Sonntag eher Sturm vor der Gefährlichkeit des WAC in Acht nehmen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Der WAC hat den Abwärtstrend des SK Sturm mit einem 3:0-Sieg in Graz prolongiert. Ein Kunstschuss von Michael Liendl (16.), Dante (64./Eigentor) und Cheikhou Dieng (94.) machten am Sonntag in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga den Unterschied. Die Grazer verloren als besseres Team ohne Abschlussqualitäten zum sechsten Mal in den jüngsten sieben Pflichtspielen. Der WAC rückte mit dem vierten Liga-Sieg in Serie bis auf zwei Punkte an die zweitplatzierten Steirer heran.

Sturm schoss vor 10.007 Zuschauern 19 Mal Richtung Tor, blieb aber zum ersten Mal seit April (0:1 WAC) in der Liga zuhause ohne Torerfolg und reist in einer mental herausfordernden Phase ins Baskenland, wo am Donnerstag das Europa-League-Gastspiel bei Real Sociedad ansteht. Der WAC, angetreten ohne Toptorschütze Tai Baribo (Muskelbeschwerden), kam mit zwei Schüssen aufs Tor zu drei Treffern.

Liendl mit Traumtor

Die Partie startete wie sie endete: Mit großen, jedoch brotlosen Offensivbemühungen der Grazer. Aus dem Nichts schlug es in der 16. Minute hinter dem chancenlosen Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl ein. Liendl nutzte Zeit und Raum für einen platzierten Kunstschuss aus 25 Metern ins lange Eck.

Die ersatzgeschwächten Grazer waren neu ohne Jusuf Gazibegovic (positiver Corona-Antigentest) angetreten und liefen zum sechsten Mal in den jüngsten sieben Partien einem 0:1-Rückstand hinterher. Dies mündete letztlich wie in allen Fällen zuvor in einer Niederlage, beeindruckte die Gastgeber zunächst aber nicht. Im Gegenteil: Sie machten Druck.

Wann immer es gefährlich wurde, hatte Jakob Jantscher seine Füße im Spiel: Zunächst umkurvte er nach Prass-Zuspiel WAC-Goalie Alexander Kofler, doch Verteidiger Dominik Baumgartner machte das Eck zu (17.). Dann verpasste Yeboah seinen Stanglpass (19.), ehe sich Jantscher gegen den möglichen Abschluss entschied und Anderson Niangbo einsetzte, der jedoch mit seinem Flachschuss an Kofler scheiterte (22.).

Sturm dominiert

Die weiter spielbestimmende Elf von Christian Ilzer kam in der Folge immer weniger zu zwingenden Chancen, ehe früh zu völlig untauglichen Mitteln wie Weitschüssen aus 30 Metern gegriffen wurde. Zwar fand Sturm nach dem Seitenwechsel wieder zur spielerischen Linie zurück, doch der WAC konnte sich auf seine kontrollierte Spielanlage verlassen, die zuletzt drei Siege mit einem Torverhältnis von 4:1 eingebracht hatte.

Zudem hielt Kofler in einer Phase, in der die Partie zu kippen drohte, die drei Punkte gegen Gorenc-Stankovic (59./Kopfball) und Prass (60./Schuss) fest. Im Gegenzug bugsierte Dante eine Hereingabe von Dario Vizinger mit dem Standfuß ins eigene Tor (64.). Sturm probierte alles, traf aber das Tor nicht mehr. Im Gegenzug vollendete Dieng einen Konter nach Liendl-Zuspiel (94.). (APA, 31.10.2021)

Ergebnis:

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC 0:3 (0:1)

Graz, Merkur Arena, 10.007, SR Hameter

Tor:

0:1 (16.) Liendl

0:2 (64.) Dante (Eigentor)

0:3 (94.) Dieng

Sturm: Siebenhandl – Jäger (81. Lang), Affengruber, Wüthrich, Dante (65. Ljubic) – Kuen, Gorenc-Stankovic, Niangbo (46. Sarkaria), Prass – Jantscher, Yeboah

WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, Lochoshvili (46. Gugganig), Dedic – Peretz (59. Wernitznig), Leitgeb, Liendl, Taferner (90. Stratznig) – Röcher (76. Dieng), Vizinger

Gelbe Karten: bzw. Lochoshvili, Baumgartner