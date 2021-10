Premierminister Fumio Kishida verteidigte zwar den ersten Platz, musste aber Verluste hinnehmen. Foto: imago images / Kyodo News

Japans Wählerinnen und Wähler haben Premierminister Fumio Kishida, der seit Anfang Oktober im Amt ist, bei der ersten Parlamentswahl seit vier Jahren den erwarteten Dämpfer verpasst. Zwar bleibt die Koalition aus seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) und der buddhistischen Komei-Partei an der Macht. Damit erreichte Kishida sein Wahlziel. Aber die LDP, die seit ihrer Gründung 1955 bis auf vier Jahren regiert hat, erhielt Prognosen zufolge weniger als 60 Prozent der Sitze und verzeichnete ihr schlechtestes Ergebnis seit zehn Jahren.

Jedoch konnten die Liberaldemokraten ihre eigene absolute Sitzmehrheit, die sie bei allen drei vorherigen Wahlen errungen hatte, verteidigen. Damit könnte sie theoretisch auch ohne die Komei-Partei alleine regieren. Darauf wird Kishida mit einem Stoßseufzer der Erleichterung reagiert haben. "Das schlimmste Szenario konnte er vermeiden", kommentierte der Politologe Shinichi Nishikawa von der Meiji-Universität in Tokio. Nun erhält der 64-Jährige eine Bewährungszeit bis zur Oberhauswahl im Sommer 2022. Sollte er dann erneut patzen, werden die Machtkämpfe in der LDP jedoch wieder ausbrechen und seine Tage an der Regierungsspitze gezählt sein.

Kritik am Wirtschaftskurs

Als wichtigste Ursache für sein schwaches Abschneiden gilt die Unzufriedenheit mit dem Wirtschaftskurs der LDP-Regierungen seit 2012. Unter dem Schlagwort ""Abenomics"", einer neoliberalen Wirtschaftspolitik aus aggressiver Geld- und Fiskalpolitik, haben Kishidas Vorgänger Shinzo Abe und zuletzt Yoshihide Suga fast neun Jahre lang ein höheres Wachstum und steigende Löhne versprochen. Doch Einkommen und Wirtschaftsleistung stagnierten. Die nominalen Löhne wuchsen nur um insgesamt 1,2 Prozent. Zugleich verdoppelte Abe die Mehrwertsteuer auf zehn Prozent. Währenddessen legten die Vermögen der obersten zehn Prozent zu, da sich Aktien und Immobilien verteuerten. Die hohen Einkommens- und Jobverluste durch die Beschränkungen der Pandemie vergrößerten die Kluft zwischen Besitzenden und Habenichtsen und führten vielen Japanern ihre prekäre Arbeits- und Finanzlage vor Augen.

Kishida hatte die negative Stimmung frühzeitig erkannt und einen "neuen Kapitalismus" mit steigenden Einkommen und mehr Hilfen für die Mittelschicht versprochen. Zum Beispiel sollten Unternehmen weniger Steuern zahlen, wenn sie freiwillig die Löhne erhöhten. Doch Kishida mässigte seine Kritik bald, da er seine Wahl zum LDP-Vorsitzenden Ende September dem Erfinder der "Abenomics" und LDP-Strippenzieher, Ex-Premier Abe, zu verdanken hatte. Das Wahlmanifest der LDP versprach eine Fortsetzung der "Abenomics". Diesen Kurs haben viele Wähler jetzt abgelehnt. "Ein starkes Mandat der Wählerschaft für ein ‚Weiter so!‘ kann man aus diesem Ergebnis sicherlich nicht herauslesen", meinte der Japan-Experte Axel Klein von der Universität Duisburg-Essen. Kishida müsse sich nun gut überlegen, ob er sich von Abe abwenden und seine eigenen politischen Vorstellungen umsetzen wolle.

Neoliberal-konservative Opposition profitierte

Die Opposition verdankte ihre deutlichen Zugewinne der Taktik, in mehr als zwei Dritteln der Wahlkreise nur einen einzigen Kandidaten aufzustellen. Dafür brach die führende Oppositionskraft "Konstitutionelle Demokratische Partei" (CDP) ein Tabu und arbeitete erstmals mit Japans Kommunisten zusammen. Durch die Koordination ihrer Kandidaten konnte die Opposition mehrere prominente Vertreter der Regierungspartei besiegen. In vielen Wahlkreisen waren die Rennen so eng wie lange nicht mehr. Dennoch hatten sich die CDP und ihre Verbündeten mehr erhofft.

Die Unzufriedenheit vieler Wähler mit der LDP nutzte nämlich vor allem der neoliberal-konservativen Restaurationspartei Japans (Nippon Ishin no Kai), die ihre Mandate mehr als verdreifachen konnte. Die frühere Regionalpartei aus Osaka trat in einem Viertel der Wahlkreise an und bot dort jeweils eine dritte Option für Protestwähler an. Deren Stimmen verteilten sich in diesen Bezirken auf zwei Lager, wovon die Regierungsparteien profitierten.

Den konservativen Wählern der Restaurationspartei schmeckten die fortschrittlichen Versprechen der traditionellen Opposition offenbar nicht. Die CDP und ihre Verbündeten wollen gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen und unterschiedliche Nachnamen für Ehepaare zulassen. "Eine Erkenntnis dieser Wahl besteht darin, dass linksliberale Parteien es in Japan immer noch sehr schwer haben", meinte der Japan-Analyst Klein. "Eine wählbare Alternative zur Dauerregierungspartei LDP scheinen die meisten Stimmberechtigten weiterhin nicht zu sehen." (Martin Fritz aus Tokio, 31.10.2021)