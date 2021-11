Lainzer Tor, Gütenbachtor, Laaber Tor, Pulverstampftor, Nikolaitor und St. Veiter Tor bleiben auch in der kalten Jahreszeit für alle Besucher offen

Rund eine Million Menschen besuchen den Lainzer Tiergarten jährlich, sagt die Stadt Wien. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wie schon im vergangenen Jahr wird die Stadt Wien den Lainzer Tiergarten nicht über den Winter für Besucherinnen und Besucher sperren. Das Naturschutzgebiet im Westen Wiens bleibt somit ab dem 2. November geöffnet, das teilte die Stadt Wien in einer Aussendung am Sonntag mit. Geöffnet werden das Lainzer Tor, das Gütenbachtor, das Laaber Tor, das Pulverstampftor, das Nikolaitor und das St. Veiter Tor.

Die Homepage des Lainzer Tiergartens war am Montagmorgen noch nicht aktualisiert. Die Meldung wurde aber vom zuständigen Stadtrat Jürgen Czernohorsky (SPÖ) bestätigt.

Der Lainzer Tiergarten ist ein Naturschutzgebiet und als Pflegezone des Biosphärenparks Wienerwald besonders geschützt. Im Westen Wiens ist die rund 2.450 Hektar Landschaft ein besonders beliebtes Ausflugsziel. Laut Stadt Wien zieht es jährlich rund eine Million Besucherinnen und Besucher in das ehemalige Jagdgebiet der Habsburger.

Ob sich die ganzjährige Öffnung des Lainzer Tiergartens in irgendeiner Form auf die neuen Bewirtschaftungsformen im Dauerwald und im Wildtiermanagement auswirkt, werde per Monitoring begleitend festgestellt, hieß es in der Aussendung. Für den gesamten Park gibt es keinen Winterdienst, gutes Schuhwerk werde daher empfohlen. (red, 1.11.2021)