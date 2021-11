Jes Staley stand seit 2015 an der Spitze von Barclays. Foto: REUTERS / PETER NICHOLLS

London/Washington/New York – Der Chef der britischen Großbank Barclays, Jes Staley, tritt nach Untersuchungen der Aufsichtsbehörden über seine Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurück. Die Bank habe Freitagabend vorläufige Schlussfolgerungen der Behörden erfahren, teilte Barclays am Montag in London mit. Angesichts dessen und der Absicht von Staley, diese anzufechten, seien das Board der Bank und Staley übereingekommen, dass er als Vorstandschef und Direktor zurücktrete.

Staley stand seit 2015 an der Spitze der Bank. Die Aufsichtsbehörden hatten im Februar eine Untersuchung dazu eingeleitet, welche Verbindungen er zu Epstein gehabt hat. Barclays teilte zudem mit, C.S. Venkatakrishnan werde jetzt die Position des Vorstandschefs übernehmen.

Der verurteilte Sexualstraftäter und US-Multimillionär Jeffrey Epstein hatte sich 2019 im Gefängnis das Leben genommen. Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell, die derzeit in einem New Yorker Gefängnis auf ihren Prozess wartet, sollen jahrelang Dutzende Mädchen und junge Frauen in ihre Abhängigkeit gebracht und sexuell missbraucht sowie anderen Männern zugeführt haben. Maxwell hat hinsichtlich der Anklage auf nicht schuldig plädiert. (APA, 1.1.2021)