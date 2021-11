Maskierte drangen in die Wohnung eines Journalisten ein. In diesem Jahr wurden bereits mindestens sieben Redakteure getötet

Mexikanerinnen und Mexikaner gedachten einem der ermordeten Journalisten. Foto: EPA / David Guzman

Mexiko-Stadt – In Mexiko ist der zweite Journalist binnen einer Woche erschossen worden. Alfredo Cardoso Echeverría, der Gründer der Website "Las Dos Costas", erlag am Sonntag den schweren Verletzungen, die er zwei Tage vorher erlitten hatte. Maskierte waren in seine Wohnung eingedrungen und hatten ihn verschleppt.

47 ermordete Journalisten binnen drei Jahren

Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Journalisten, heuer wurden bereits mindestens sieben ermordet. Im Vorjahr wurden laut der Organisation Reporter ohne Grenzen acht Journalisten wegen oder bei ihrer Arbeit getötet – mehr als in jedem anderen Staat. Laut einem Bericht der mexikanischen Regierung vom 5. Oktober waren in den weniger als drei Jahren seit Dezember 2018 47 Journalisten in dem nordamerikanischen Land ermordet worden. Nur in fünf Fällen wurden demnach bisher Täter verurteilt. (APA, 1.11.2021)