Markus Schopp ist nicht mehr Barnsley-Trainer. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der FC Barnsley hat Trainer Markus Schopp entlassen. Dem Steirer wurde eine Serie von zuletzt sieben Niederlagen zum Verhängnis, der Verein bestätigte die Trennung am Montagvormittag.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in dieser kurzen, aber intensiven Zeit begleitet haben", wird Schopp in einer Aussendung zitiert. "Es ist schade, dass sich unsere harte Arbeit nicht in den Ergebnissen niedergeschlagen hat."

Nach 15 Spielen steht Barnsley bei nur acht Punkten, lediglich eine Partie konnte man gewinnen. Der letztjährige Aufstiegsaspirant liegt damit in akuter Abstiegsnot und nur auf dem vorletzten Platz. Nur Derby County, das einen Abzug von zwölf Punkten wegen der Einleitung eines Insolvenzverfahrens abgebrummt bekam, liegt hinter Barnsley. Zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen den Tabellen-17. Bristol City, ÖFB-Legionär Andreas Weimann traf dabei doppelt. Am Mittwochabend kommt es zum direkten Duell mit Derby County.

Von Hartberg nach England

Der 47 Jahre alte Schopp hatte im vergangenen Sommer das Traineramt beim FC Barnsley übernommen, nachdem der vorherige Coach und Ex-LASK-Trainer Valerien Ismael den Verein für ein Engagement bei West Bromwich Albion verlassen hatte. Schopp war zuvor drei Jahre lang für den TSV Hartberg verantwortlich.

Beim FC Barnsley steht auch Ex-LASK-Spieler Dominik Frieser unter Vertrag, er ist mit zwei Toren Top-Torschütze seines Klubs in der laufenden Saison. (luza, 1.11.2021)