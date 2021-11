Der neue "Bild"-Chefredakteur Johannes Boie holt zwei Frauen in die Chefredaktion der Boulevardzeitung

Linna Nickel (links) und Antje Schippmann sind neu in der "Bild"-Chefredaktion. Foto: Axel Springer

Berlin – Nach den heftigen Turbulenzen bei der "Bild"-Zeitung – Chefredakteur Julian Reichelt wurde wie berichtet nach den Vorwürfen des Machtmissbrauchs gefeuert – holt der neue "Bild"-Chefredakteur Johannes Boie zwei Frauen in die Chefredaktion: Linna Nickel und Antje Schippmann werden als Blattmacherinnen Mitglied der Chefredaktion, teilte der Axel Springer-Verlag am Montag mit.

Nickel (41) kam im März 2021 als Textchefin zu "Bild", zuvor war sie für die "Bunte" tätig. Antje Schippmann (34) kommt von der "Welt am Sonntag", wo sie seit 2019 als Managing Editor die Chefredaktion beim Blattmachen und bei übergreifenden redaktionellen Themen unterstützte.

"Linna Nickel hat als Textchefin und Blattmacherin schon nach kurzer Zeit bei 'Bild' ein großes Geschick und Gespür für die richtigen Geschichten und Zeilen gezeigt. Antje Schippmann hat bei 'Welt am Sonntag' herausragende Arbeit für den Erfolg der Sonntagszeitung geleistet. Ich freue mich, dass sie zurück zu 'Bild' kommt und bin glücklich, bei beiden Kolleginnen die Tageszeitung in besten Händen zu wissen", wird Johannes Boie in einer Aussendung zitiert. (red, 1.11.2021)