Das Spiel des bekannten Youtubers "Dani" erreichte schon in den ersten Tagen bis zu 33.000 gleichzeitige Teilnehmer

Die koreanische Serie Squid Game ist der jüngste Hype, der dem Streaming-Angebot von Netflix entsprungen ist. Das Konzept einer dystopischen Gameshow mit einem Feld aus in tiefen Lebenskrisen steckenden Teilnehmern, die bizarre Umsetzungen von Kinderspielen absolvieren, hat es vielen Zusehern angetan.

Wenig überraschend gibt es auch schon eine Reihe von Games-Projekten, die sich mehr oder weniger direkt von der Serie inspirieren haben lassen. Eine davon, die mehr als Persiflage zu verstehen ist, erfährt gerade viel Zulauf auf Steam. Mit teilweise bis zu 33.000 gleichzeitigen Spielern hat es Crab Game kurzzeitig sogar in die Top 20 von Valves Plattform geschafft.

Dani

28 Level, neun Spielmodi

Das kostenlose Game des norwegischen Youtubers und Entwicklers "Dani" bringt ebenfalls eine Reihe von Minigames, die man gegen andere Teilnehmer so lange absolviert, bis nur noch einer übrig ist. Es gibt neun Spielmodi und 28 Level. Die Grafik ist absichtlich rudimentär gehalten und manchen Spielern vielleicht auch schon aus dem simplen Survivalgame Muck bekannt.

In Crab Game finden sich Umsetzungen von "Fangen", "Verstecken" und anderen "Klassikern" nebst Geschicklichkeitsaufgaben, die nicht unbedingt auf fairen und berechenbaren Wettbewerb ausgelegt sind, aber dafür zu allerlei Blödelei einladen. Bis zu 50 Teilnehmer können gleichzeitig in einer Lobby sein, die maximale Anzahl an Spielern pro Bewerb ist auf 35 begrenzt.

Bisher stößt der Titel auf überwiegend sehr positives Echo auf Steam. Dort ist bislang nur die Windows-Version verfügbar, wobei auch die Ausgaben für Linux und macOS dort folgen sollen. Wer Crab Game auf den beiden letztgenannten Plattformen spielen möchte, findet den Download derweilen auf dem Homebrew-Spieleportal Itch.io. (gpi, 1.11.2021)