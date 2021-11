Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Duftend

Duft von Moncler Foto: Hersteller

Das erste Duft-Duo der Luxusmarke Moncler zeichnet sich durch holzige Noten und individuell bespielbarem LED-Display aus. EdP, 150 ml, 180 Euro

Gedoppelt

Unisex-Shirt Foto: Hersteller

Der Wiener Concept-Store Maisonette und die Marke The Slow Label eröffnen ab 10. 11. bis 24.12. ein Pop-up in der Neubaugasse 81 (Öffnungszeiten: Mo – Fr 11 bis 19 Uhr/ Sa 10 – 17 Uhr). Unisex Shirt von The Slow Label, 104 Euro

www.maisonette.shop

Tropfsicher

Kaffeebecher und Halterung Foto: Hersteller

Wer seinen Kaffee demnächst stilsicher durch die Gegend bugsieren möchte, könnte das mit Becher und Halterung von Prada tun. 350 Euro

Kariert

Karierter Fischerhut Foto: Hersteller

Der Herbst macht bekanntlich, was er will. Mit diesem Fischerhut von G-Star lässt sich trockenen Fußes umherspazieren. 59,95 Euro

www.g-star.com





Geschnürt

Kleine Beuteltasche Foto: Hersteller

Begonnen hat Morgane Sézalory mit Vintagekleidung, seit 2013 führt die Französin ihr Label Sézane. Kleine Beuteltasche aus Leder. 180 Euro

www.sezane.com

(RONDO, 10.11.2021)