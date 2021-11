Mit dem nassen Boden wird der Einsatz für die Feuerwehr noch gefährlicher. Foto: APA/EINSATZDOKU

Hirschwang – Mehr als eine Woche nach Ausbruch des Waldbrands in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) traf am Dienstag der lang ersehnte Regen ein. Die Niederschläge, in höheren Lagen auch in Form von Schnee, hätten am Montag in den Abendstunden eingesetzt, bis Dienstagfrüh jedoch wieder aufgehört, erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber. Der Regen habe zwar einige Glutnester gelöscht, es gebe aber weiterhin offene Feuerstellen am Berg. Erst am Montagabend sei zudem völlig überraschend ein neues Feuer im östlichen Gebiet ausgebrochen. Es konnte allerdings rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Der Regen lässt die Einsatzkräfte zwar aufatmen, erschwert die Löscharbeiten aber gleichzeitig. Im steilen Gelände wird der Einsatz für die Feuerwehrleute durch den nassen Boden noch gefährlicher. Die vielen Glutnester, "die es nach wie vor am Berg gibt", müssten gezielt bekämpft werden, sagte Huber. Die Helfer würden deshalb im Gelände von Bergrettern gesichert.

Am Dienstagmorgen waren bereits 250 Helfer im Einsatz. Auch Hubschrauber sollen mit punktuellen Wasserabwürfen aus der Luft die Löscharbeiten wieder unterstützen. Die beiden am Samstag aus Italien entsandten Canadair-Maschinen des Typs CL-415 würden allerdings nicht mehr gebraucht. Ob die zwei Spezialhelikopter Sikorsky CH-53 aus Deutschland weiter zum Einsatz kommen, sei am Morgen noch geprüft worden, meinte der Einsatzleiter.

Brandursache weiter unklar

Der Brand löste am Montag auch eine politische Diskussion aus. Die Unterstützung aus dem Ausland war unter anderem deshalb nötig, weil Österreich über keine eigenen Löschflugzeuge verfügt. Von den Black-Hawk-Hubschraubern des Bundesheeres sind zudem derzeit nur drei einsatzbereit.

Die Flammen waren am Montag der Vorwoche ausgebrochen. Das Feuer breitete sich extrem rasch aus – innerhalb von zehn Stunden von fünf auf mehr als 100 Hektar. Die Brandursache ist weiter unklar, Ermittler gehen von einer "fremden Zündquelle" aus. So sei laut Polizeisprecher Johann Baumschlager unter anderem mittels Videoaufzeichnungen der Rax-Seilbahn festgestellt worden, dass die Flammen an einer Stelle ausgebrochen seien, an der in der Vergangenheit immer wieder Lagerfeuer gemacht worden waren. (red, APA, 2.11.2021)