Eine Schlange konnte gefangen werden, die andere verschwand durch ein Loch in der Wand. Dass die Tiere in Klimaanlagen gelangen, komme "ab und zu vor", meint ein Experte

Braune Nachtbaumnattern sind giftig, ihr Biss ist aber nicht tödlich. Sie leben in Regenwäldern, dringen aber auch in städtische Regionen vor. Foto: AFP / NATURE PUBLISHING GROUP / ISAAC CHELLMAN

Brisbane – In ihrer Klimaanlage hat eine Familie im australischen Bundesstaat Queensland zwei sich paarende Schlangen entdeckt. Dem eiligst herbeigerufenen Schlangenfänger Stu McKenzie von der Firma "Sunshine Coast Snakecatchers 24/7" gelang es nach einigem Manövrieren, zumindest eine der beiden Braunen Nachtbaumnattern einzufangen und in einem speziellen Sack zu verstauen. Die andere sei durch ein Loch hinter der Wand verschwunden, berichtete das Portal "WAtoday" am Dienstag.

"Wir waren schon einmal im Haus dieser Familie, weil sie eine Braune Nachtbaumnatter in ihrer Klimaanlage hatte", schrieb McKenzie auf Facebook. Damit sich das nicht noch einmal wiederhole, werde das Loch in der Wand jetzt mit Schaum ausgefüllt. "Es kommt ab und zu vor, dass Schlangen in Klimaanlagen gelangen, und es kann sehr schwer sein, sie da rauszubekommen", sagte der Experte.

Giftige aber nicht tödliche Art

Braune Nachtbaumnattern (Boiga irregularis) werden etwa zwei Meter lang und leben normalerweise in feucht-warmen Regionen wie dem tropischen Queensland sowie in Regenwäldern. Jedoch dringen sie auch in städtische Regionen vor. Die Art ist giftig, jedoch ist ihr Biss nicht tödlich. (APA, 2.11.2021)