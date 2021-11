Niko, unser vierter Läufer, ist nicht einfach schnell, sondern sauschnell. Gemeinsam mit seinem Freund Felix und einem Freund am Rad bretterte er über den Wienerberg nach Simmering, dann am Zentralfriedhof vorbei auf die Donauinsel – und dann in die Lobau. Mit einer Durchschnittspace von 4'10" am Kilometer. Im Teambus rechneten Markus und Mischa emsig, wann sie wohl am Treffpunkt sein müssten – doch dann war Nikos Tracker-Signal plötzlich weg. Verschwunden.

Zum Glück senden moderne Laufuhren aber (optional und wenn man ein Handy mit Empfang dabeihat) ebenfalls ein Live-Signal an ausgewählte Adressaten. Ein Sicherheitsfeature. Nikos Vater sah so, wo Niko war – und gab die Position weiter. Detail am Rande: Der gute Mann koordinierte die Staffelübergabe im hintersten Winkel der Lobau von Dubai aus.