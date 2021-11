Die Detonationen waren in der Nähe eines Militärkrankenhauses zu hören gewesen. Die Hintergründe und die Zahl möglicher Opfer waren zunächst unklar

Auch seit der Machtübernahme der Taliban ist die Hauptstadt weiterhin das Ziel von Anschlägen. Foto: AFP / HECTOR RETAMAL

Kabul – Mindestens zwei Explosionen haben am Dienstag Augenzeugen zufolge die afghanische Hauptstadt Kabul erschüttert. Die Detonationen sowie Schüsse seien in der Nähe eines Militärkrankenhauses zu hören gewesen. Ein Sprecher der seit Sommer an der Macht befindlichen militant-islamistischen Taliban, Bilal Karimi, bestätigte das. Es gebe aber noch keine Infos zur Art des Angriffs. Der Sprecher des Innenministeriums schrieb auf Twitter, es gebe Opfer, darüber wolle man später informieren. Die Nachrichtenagentur Reuters vermeldete, dass mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 34 verletzt worden seien.

Spezialkräfte seien vor Ort, hieß es weiter. Auf Bildern in sozialen Medien war eine aufsteigende Rauchwolke zu sehen. Lokale Journalisten berichteten, der Explosion seien Schusswechsel gefolgt. Bisher bekannte sich niemand zu dem Angriff.

IS bekannte sich zuletzt zu Anschlägen

Mitte August hatten die Taliban rund um den Komplettabzug aller US- und Nato-Truppen nach 20 Jahren wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Armee und Polizei zerfielen, Vertreter der bisherigen Regierung flohen. Die Islamisten riefen eine Übergangsregierung aus. Diese sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Dazu zählt, für Sicherheit im Land zu sorgen. Zuletzt bekannte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Gegner der Taliban, zu Angriffen auf zwei Moscheen mit dutzenden Toten. (APA, 2.11.2021)