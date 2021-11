Elf Punkte, sechs Rebounds von Jakob Pöltl – "Waren defensiv nicht auf der Höhe" – DeRozan warf Chicago an die NBA-Spitze

Defensiv war wenig los bei San Antonio. Foto: USA TODAY Sports /Ruszkowski

Für die San Antonio Spurs hat es am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine 118:131-Pleite bei den Indiana Pacers gesetzt. Jakob Pöltl bilanzierte bei der fünften Niederlage der Texaner im siebenten Saisonspiel mit elf Punkten, sechs Rebounds und je einem Assist sowie Block in 22:01 Minuten Einsatzzeit.

Sieht man vom 11:10 durch den Center aus Wien in der 5. Minute ab, lagen die Spurs in Indianapolis nie voran. Bis zur Halbzeit handelten sie sich einen 56:78-Rückstand ein. Im Schlussabschnitt sorgten vor allem die Reservisten für ein wenig Resultatskosmetik. Dejounte Murray war mit 16 Punkten erfolgreichster Scorer aufseiten San Antonios. Indiana wurde vom wie Pöltl im NBA-Draft 2016 ausgewählten Litauer Domantas Sabonis angeführt, der 24 Zähler, 13 Rebounds und sechs Assists markierte.

Schlecht

"Unser schlechtestes Spiel des Jahres", lautete der Kommentar von Spurs-Coach Gregg Popovich. "Wir waren defensiv heute nicht auf der Höhe und die Pacers haben richtig gut getroffen", meinte Pöltl, der zum 100. Mal bei den Texanern der Startformation angehört hatte. Am Mittwoch empfängt San Antonio die Dallas Mavericks.

Die Chicago Bulls landeten mit 128:114 bei den Boston Celtics den sechsten Sieg im siebente Spiel und sind aktueller NBA-Leader. Pölts langjähriger Teamkollege DeMar DeRozan erzielte 37 Punkte. (APA, 2.11.2021)

NBA-Ergebnisse vom Montag:

Indiana Pacers – San Antonio Spurs 131:118,

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 110:113,

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 113:103,

Atlanta Hawks – Washington Wizards 118:111,

Boston Celtics – Chicago Bulls 114:128,

New York Knicks – Toronto Raptors 104:113,

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 106:97,

Minnesota Timberwolves – Orlando Magic 97:115,

L.A. Clippers – Oklahoma City Thunder 99:94.