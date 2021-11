Dein Standard Warum gibt es so viele Vulkanausbrüche?

Verena Mischitz, Andreas Müller, Ayham Yossef, Patrick Sonnweber



Gefühlt bricht alle zwei Tage ein Vulkan aus. Ist das neu – oder war das schon immer so? Wir erklären, was an den häufigen Vulkanausbrüchen dran ist