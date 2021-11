L.U.C Quattro Spirit von Chopard Manufacture

L.U.C Quattro Spirit aus dem Hause Chopard Manufacture Foto: Markus Böhm

25 Jahre jung ist die Chopard Manufacture heuer geworden. Gefeiert wird dies unter anderem mit dieser komplizierten Uhr, der L.U.C Quattro Spirit, der ersten hauseigenen mit springender Stunde.

In deren 40-Millimeter-Roségold-Gehäuse werkt das Kaliber L.U.C 98.06 L. Mit seinen vier Federhäusern bringt es satte 80 Stunden Gangreserve aufs Energiekonto.

Super AVI von Breitling

Super AVI Foto: Markus Böhm

Breitling widmet seine neue Uhrenlinie Super AVI legendären Kampfflugzeugen. In der Kollektion befindet sich u. a. dieser Chronograf (Edelstahl, Ø 46 Millimeter, Automatik-Kal. B04, COSC zertifiziert) – eine Reminiszenz an die De Havilland Mosquito, auch "Wooden Wonder" genannt. Warum? Der Flieger wurde wegen Rohstoffmangels aus Holz gefertigt.

Laguna von M. A. Meyer & Söhne

Laguna Foto: Markus Böhm

Der Waldviertler Uhrmacher Michael A. Meyer hat sein Handwerk bei IWC und Patek Philippe gelernt. Keine schlechten Referenzen.

2018 hat er seinen Namen mit dem Zusatz "& Söhne" zur Marke gemacht und veredelt seither in Weitra klassische Handaufzugsuhren. Wie diese limitierte, blitzblaue Laguna in 18 Karat Weißgold (Ø 41 Millimeter, Kaliber 6497).

