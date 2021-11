Stephanie Mohr: "Die Fliese liegt auf meinem Couchtisch und ist immer in meiner Nähe." Foto: Nathan Murrell

"Ich bin in Paris aufgewachsen und erinnere mich sehr gut an die dortige Küche mit ihren Fliesen. Der Raum war sehr bedeutend für unsere Familie, er strahlte Wärme aus, und wir hielten uns gerne dort auf.

Später sind wir dann nach Wien übersiedelt, in eine Wohnung, in deren Küche der Boden jenem in Paris sehr ähnlich war. Das war auch ein Grund, sich für dieses Zuhause zu entscheiden. Meine Mutter hat bis zum vergangenen Jahr, in dem sie verstarb, in dieser Wohnung gelebt.

Als wir die Wohnung aufgeben mussten, fragte ich bei der Hausverwaltung nach, ob ich eine Fliese aus der Küche haben könnte. Zuerst lautete die Antwort Nein, als es aber zur Schlüsselübergabe kam, hat mir eine Dame von der Hausverwaltung diese Fliese übergeben.

Das war ein wichtiger Moment für mich. Die Fliese liegt seither auf meinem Couchtisch und ist immer in meiner Nähe – so wie die Erinnerung an meine Mutter und meine Kindheit."(Michael Hausenblas, RONDO, 9.11.2021)