Klassiker

Leifheit-Deckelöffner Foto: Heidi Seywald

So einen Öffner von Leifheit hatte schon Oma in der Lade (allerdings made in Germany statt made in PRC), und er ist laut Verkäufer sehr beliebt. Deckel zu öffnen schafft er ganz okay, diese sind dann aber zerdrückt und zerkratzt – nicht wiederverwendbar. Bei sehr großen Durchmessern scheitert man, dafür ist die kleine Öffnung auch für Flaschenschraubverschlüsse geeignet.

Leifheit-Deckelöffner, Kögl, Hütteldorferstr. 113a, 1140 Wien, 16,99 Euro

3 von 6 Punkten





Gewinner

Ilsa-Schraubglasdeckelöffner Foto: Heidi Seywald

Die Überraschung ist der Öffner der spanischen Firma Ilsa. Das Teil aus verchromtem Eisen schafft selbst große, dicke Deckel mühelos. Bevor man es am Glas ansetzen kann, muss man die Größe einstellen, das macht das Ganze etwas zeitaufwendiger, dafür bleiben die Deckel unversehrt und man verrutscht nicht. Auch Miniflaschenverschlüsse und Walnüsse sind kein Problem.

Ilsa-Schraubglasdeckelöffner, Manufactum.at, 9,90 Euro

5 von 6 Punkten





Minimalist

Jarkey, Brix Foto: Heidi Seywald

Der handliche Jarkey von Brix dient tatsächlich nur zum Deckelöffnen und macht das gut. Gerät an der Deckelkante ansetzen, leicht anheben, bis der Unterdruck aufgehoben ist, wie auf dem Aufkleber angegeben. Das günstigere Kunststoffmodell leidet aber unter häufigem Einsatz, lieber den aus Metall kaufen. Für die immer häufiger verwendeten dicken Deckel leider nicht geeignet.

Jarkey, Brix, Lackstätter, Wollzeile 18, 1010 Wien, www.geschirrshop.com, 6,50 Euro

3 von 6 Punkten





Allrounder

All in 1, Tescoma Presto Foto: Heidi Seywald

Der All in 1 der tschechischen Firma Tescoma ist ein kleiner Tausendsassa. Er unterstützt beim Öffnen von Flaschen, Dosen oder Gläsern. Dicke Schraubdeckel werden dabei oben etwas eingedrückt. Bei Limoflaschen funktioniert das Öffnen ebenfalls gut, im Fall von kleinen Schraubverschlüssen (Milchpackerl) ist allerdings die Dimension des Gerätes zu groß.

All in 1, Tescoma Presto, Kögl, Hütteldorferstr. 113a, 1140 Wien, 8,90 Euro

4 von 6 Punkten

(Petra Eder, RONDO, 8.11.2021)