Öfferl-Kaffeebohnen Foto: Heidi Seywald

Kaffee aus eigener Röstung bietet die Bäckerei Öfferl seit der Eröffnung der Filiale in der Wiener Wollzeile an. In den vergangenen Monaten tüftelte man mit einem Kaffeeexperten an neuen Röstungen, zwei davon extra für Filterkaffee.

Angebaut wird der Kaffee in Lateinamerika und Afrika von Produzenten, die fair und nachhaltig wirtschaften. Den Kaffee gibt es vor Ort in den Filialen zu trinken oder für daheim in Bohnenform. (Petra Eder, RONDO, 5.11.2021)