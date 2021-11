Ein Einsatz in Österreich steht nicht an, stattdessen soll das Know-how weitergegeben werden. Und nützlich sein, wenn ein neues Virus kommt

Fantasy Forevers neongrüner Ball hat die Pressekonferenz leider nicht überlebt. Foto: heribert corn

Wien – Fantasy Forever vom Seetalblick braucht ein neues Spielzeug. Der neongrüne Ball, den sie zur Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mitgenommen hat, überlebte die Veranstaltung nämlich nicht: In der für die Hündin aufregenden Situation hat sie das faustgroße Spielzeug mit den Zähnen auseinandergenommen.

Fantasys Nervosität ist nachvollziehbar: Sie steht im Rampenlicht, weil sie Österreichs erster Corona-Spürhund ist. Mit einer Erfolgsquote von – laut Heer – mehr als 80 Prozent erkennt sie durchs Riechen an einem Mund-Nasen-Schutz, ob dessen Trägerin oder Träger mit dem Virus infiziert ist oder nicht. Neben der belgischen Schäferhündin gibt es im Militärhundezentrum noch einen Rottweiler namens Hades, der ebenfalls zum Corona-Spürhund ausgebildet wurde. "Wir haben hier Pionierarbeit geleistet", sagt Tanner.

Mögliches Einsatzgebiet Seniorenheim

Dabei soll es vorerst aber auch bleiben – einen Einsatz der Hunde im Feld plant das Ministerium derzeit nicht. Man sei durch die heeresinterne Forschung aber bestens für neue Pandemien gerüstet, sagt Tanner. Für die aktuelle gebe es derzeit ohnehin ausreichend Testmöglichkeiten.

Wenn sie dann eingesetzt werden, eignen sich Virusspürhunde vor allem für geschlossene Bereiche, sagt Oberst Otto Koppitsch, der das Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch leitet. Weil der zu untersuchende Mund-Nasen-Schutz einige Minuten getragen werden muss, sind etwa Flächenkontrollen auf offener Straße kaum denkbar. Hunde wie Fantasy Forever und Hades könnten besser etwa als zusätzliche Testmöglichkeit in Seniorenheimen oder Spitälern zum Einsatz kommen. Auch weil die hochkonzentrierte Arbeit für die Hunde im Freien so gut wie unmöglich ist: Ein Windstoß oder eine kleine Ablenkung erschwert die Nasenarbeit ungemein.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigte sich stolz auf das Projekt. Foto: heribert corn

Trainiert wurden die Heereshunde nach dem gleichen Schema, das die Soldaten auch bei der Ausbildung für Drogen-, Sprengstoff- oder Geldspürhunde anwenden: Findet der Hund die richtige Geruchsprobe, gibt es eine Belohnung.

Drei Monate für die Routine

Fantasy Forever wusste schon vor Corona, wie sie Gefundenes "anzeigt" – sie legt sich dann ruhig vor ihren Fund. Das Verhalten musste nur noch auf angeatmete Stoffteile angewandt werden. "Grundsätzlich weiß ein vorausgebildeter Hund nach zwei Wochen, wonach er suchen soll", sagt Koppitsch. Drei Monate hat es dann aber gebraucht, bis die Hündin ausreichend Routine dabei gewonnen hat.

Zwei Monate nach Fantasy Forevers Trainingsbeginn ist dann Rottweiler Hades dazugestoßen. Mittlerweile wisse man beim Heer auch ganz genau, welchen Charakter so ein Corona-Spürhund mitbringen muss: "Wir brauchen schon Hunde, die triebig und aktiv sind, aber die auf der anderen Seite auch einen ruhigen Charakter haben, um hier über einen längeren Zeitraum auch ruhig suchen zu können."

Ein sehr braver Hund. Foto: heribert corn

Geübt wurde unter anderem mit Proben aus dem Landeskrankenhaus Graz, die allerdings zuvor mit UV-Licht unschädlich gemacht wurden. Was die Hunde riechen, ist übrigens nicht das Virus selbst, sondern ein Abfallprodukt, das in der Lunge entsteht, erklärt Koppitsch.

Interesse aus dem Ausland

Das internationale Interesse an der Arbeit des Bundesheeres sei groß, sagt der Leiter des Militärhundezentrums. Und am konkretesten derzeit in Leipzig: Dort wolle man die Erfahrungen des Heeres in einem eigenen Forschungsprojekt an einer Klinik verwerten. In der deutschen Stadt soll dann etwa erprobt werden, ob die Hunde auch mit Schweiß- oder Speichelproben arbeiten könnten. Koppitsch erwartet, dass nach der Publikation der wissenschaftlichen Studie zur Ausbildung noch weitere Interessenten aus dem Ausland auf das Bundesheer zukommen werden.

Ein Einsatz von Virusspürhunden in Österreich sei freilich ebenso denkbar, sagt Koppitsch: Man denke nur an die 1.000 (zivilen) Rettungshunde, die es im Land gibt. Vorerst bleibt es aber beim Forschungseinsatz. Und Fantasy Forever, die der Pressekonferenz angespannt beiwohnte und dann noch brav für Fotos mit der Ministerin posierte, kann sich hoffentlich bald einen neuen Ball aussuchen. (Sebastian Fellner, 2.11.2021)