Anna (Maïwenn) fängt ein heimliches Gspusi mit Draufgänger Marc (Mathieu Amalric) an – "Liebe ist das perfekte Verbrechen", 20.15 Uhr, Arte.

ARTE France / © Jérôme Prébois

19.40 REPORTAGE

Re: Retter in der Klimanot? – Wenn Stroh zum Baustoff wird Noch ist das Bauen mit Stroh etwas für Pioniere, doch in Zeiten des Klimawandels wächst das Bewusstsein für die Chancen dieses Naturdämmstoffs. Bei der Herstellung kann CO2 gespart werden, das Material gilt als gesund und enthält keine Chemie. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Nichts geht mehr – Sieben Tage ohne Strom Was passiert, wenn es im ganzen Land plötzlich dunkel wird? Hanno Settele wagt das Experiment und spielt den Ernstfall durch: eine Woche Blackout. Er protokolliert seine Erlebnisse in einem Videotagebuch. Die Stromquelle für seine Handykamera liefert ihm Maxl Werner: Powerbanks, heiße Ware während eines Blackouts. Bis 21.10, ORF 1

20.15 THRILLER

Liebe ist das perfekte Verbrechen (F/B/CH 2013, Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu) Literaturprofessor Marc ist ein egoistischer Draufgänger. Seine Studentinnen lockt er zum Nachhilfeunterricht in sein abgelegenes Chalet. Doch als seine letzte Affäre, die Studentin Barbara, spurlos verschwindet, ist nichts mehr so, wie es war. Er gerät gehörig unter Druck, auch wegen Barbaras Schwiegermutter Anna. Verfilmung des Romans Die Rastlosen von Philippe Djian. Bis 22.00, Arte

20.15 WESTERN

Mein Name ist Nobody (Mio nome è Nessuno, BRD/I/F 1973, Tonino Valerii) Der Held ist ein müder Mann ohne Illusionen, der gegen den jungen Cowboy mit den blauen Augen zur Rettung der Wildwestehre antritt. Henry Fonda trifft auf Terence Hill, Sergio Leone arrangiert mit Tonino Valerii diese Westernparodie: am Ende ein Klassiker kontra Klamotte, hehres Heldenepos gegen hysterisches Amüsierstück. Bis 22.35, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Daten, die das Klima retten? Unterwegs im Dienst der Wissenschaft Der Filmemacher Peppo Wagner begleitet die drei Expertinnen und Experten bei ihrer Arbeit am Sonnblick, in Spitzbergen und in Costa Rica. Sie geben Einblick, wie und wo Klimadaten gesammelt werden. Bis 21.05, 3sat

20.15 KLASSIKER

Forrest Gump (USA 1994, Robert Zemeckis) Alabama in den 50er-Jahren: Mit einem IQ von 75 und Beinschienen, die er wegen eines Rückenleidens tragen muss, hat es Forrest Gump nicht leicht. Seine Klassenkameradin Jenny rät ihm zu laufen, wenn Ärger droht. Diesen Rat beherzigt er, und das wird sein ganzes Leben prägen. Kitschig-prächtige Oscar-Rolle von Tom Hanks. Bis 23.15, Kabel eins

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Deutschland – verheizte Heimat für die Kohle Der Kohleausstieg in Deutschland ist längst beschlossen, im Rheinland werden aber weiterhin Dörfer abgerissen und die Bewohner abgesiedelt, um Europas größtem Kohleabbaugebiet Platz zu machen. Anwohner wehren sich. Um 23.05 Uhr folgt im Weltjournal+ die Doku Milliardenschwer – Das System Milch. Bis 23.50, ORF 2