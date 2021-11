So scharf wie angedroht wollen es die Metaller mit dem Arbeitskampf offenbar nicht angehen. Die Kfz-Industrie wird vorerst geschont, Aktionsschwerpunkt ist am Donnerstag

Die Gewerkschafter Rainer Wimmer (vorne) und Karl Dürtscher gingen gleich mit dem Werkzeugkoffer in die Herbstlohnrunde. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – So richtig los geht es mit allfälligen Warnstreiks der Metaller erst am Donnerstag. Das allerdings nur, sofern die Verhandlungen am Allerseelentag kein Ergebnis zeitigen. Die Wahrscheinlichkeit einer Einigung schätzten Verhandlungsteilnehmer vor Beginn allerdings als eher gering ein. Zu weit lägen die Positionen auseinander, heißt es.

Beide Seiten haben sich auf ihren Standpunkten weitgehend eingebunkert. Die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie, also Maschinenbau- und Metallverarbeitungsbetriebe, indem sie die geforderte Erhöhung von Zulagen für Nacht- und Schichtarbeit sowie der Lehrlingsentschädigungen vom angebotenen generellen Plus von 2,3 Prozent in Abzug bringen wollen.

Brutto oder netto

Und die Arbeitnehmervertreter, weil sie – unausgesprochen – einen Dreier vor dem Komma sehen oder zumindest möglichst nah an diesen herankommen wollen, um die selbst geschürten Erwartungen auf "eine ordentliche Reallohnsteigerung" zu erfüllen, wie die Gewerkschafter Rainer Wimmer und Karl Dürtscher nicht müde wurden zu betonen. Dies nicht nur brutto, sondern netto. Die Latte, die es zu überspringen gilt, haben sich also beide Seiten hoch gelegt.

Der Unterschied liegt in den Steuern und Abgaben, die mit jeder Anhebung der Kollektivverträge quasi automatisch mitwachsen. Sie machen das Erreichen der Ziele zu einem Drahtseilakt, denn mangels der von der Industrie geforderten Senkung der Lohnnebenkosten im Zuge der ökosozialen Steuerreform müssen die Unternehmen danach trachten, die dauerhaften Steigerungen für das "Working Capital" im Zaum zu halten. Ein Teil des angestrebten Verhandlungsergebnisses liegt also gar nicht in der Hand der Kollektivvertragsverhandler.

Im Kreis gehen

Bis jetzt hätten sich die Verhandler mehr oder weniger im Kreis gedreht, verlautet aus Verhandlungskreisen auf beiden Seiten. Ob sich das mit der unverhohlenen Drohung, am Mittwoch mit Warnstreiks zu beginnen, am Dienstagnachmittag geändert hat, war am frühen Dienstagabend nicht absehbar.

Übertrieben scharf wollen es die Gewerkschafter mit ihren gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen offenbar nicht angehen. Am Mittwoch werde es einzelne Aktionen geben, verlautete die Arbeitnehmerseite. Ein Tag mit echtem Kampfcharakter werde erst der Donnerstag.

Vom Ablauf her dürfte das so aussehen: Die vorige Woche unterbrochenen Betriebsversammlungen in den Unternehmen werden wiederaufgenommen, um dann in Warnstreiks überzugehen – sofern dies notwendig sei, wie es heißt.

Warnstreiks noch nicht überall

Die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen werden anfangs allerdings nicht flächendeckend sein. Denn die Fahrzeugindustrie mit Branchengrößen wie dem Autozulieferer Magna, dem Gleitlagerspezialisten Miba oder Steyr Automotive ist vorerst ausgenommen. Diese mit rund 33.000 Beschäftigten nicht riesige, aber umso bedeutsamere Branche führt erst am 8. November ihre zweite echte Verhandlungsrunde. Davor wolle man nicht loslegen, so das Kalkül.

Auch in Bergbau/Stahl mit dem Leitbetrieb Voestalpine haben die Gewerkschafter den Fuß noch nicht auf dem Gas. Denn die dank hoher Stahlpreise wieder wie geschmiert laufende Branche hat am Mittwoch ihre dritte echte Verhandlungsrunde. Davor will die Gewerkschaft in diesem Bereich noch nichts machen – wie auch in der Nichteisen-Metallindustrie, zu der der Alu-Riese Amag ebenso gehört wie Hammerer Aluminium.

Handel verhandelt

Verhandelt wird am Mittwoch auch für rund 600.000 Angestellte im Einzel- und Großhandelt. Das wird nicht minder schwierig, denn die Unternehmen laborieren noch am Corona-Schock, Arbeitsbedingungen und Gehälter gelten als verbesserungs- und ausbaufähig. (Luise Ungerboeck, 2.11.2021)