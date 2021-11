Leiterin der Terrorkommission in der "ZiB 2", Aktivistin Carole Baskin verklagt Netflix wegen "Tiger King 2"

Die Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte übt Kritik am ÖVP-nahen Online-Medium "Exxpress". Chefredakteur Richard Schmitt verteidigt sich auf Twitter. Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Hier die Mediennews vom Montag:

ÖVP-Ermittlungen: Staatsanwältevereinigung und Presseclub üben Kritik an "Exxpress"

TV-Quoten im Oktober: Regierungskrise bescherte Sendern Zuwächse

TV-Tagebuch: Die Leiterin der Terrorkommission sorgte in der "ZiB 2" für differenzierte Klarheit

Mord an Journalistin in Malta: Familie arbeitet an Pressegesetz mit

"Tiger King 2": Aktivistin Carole Baskin verklagt Netflix

TV-Tipps für Montag: Wirecard – Die Milliarden-Lüge, Der Wettlauf um den Impfstoff, Lüge und Wahrheit

Wir wünschen spannende Lektüre!