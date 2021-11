"Jungbullen" krönten Überlegenheit in Überzahl aber erst in der Nachspielzeit und bleiben auf Aufstiegskurs

Starke Jungbullen. Foto: imago images/regios24

Salzburgs Fußball-Nachwuchs ist in der UEFA Youth League klar auf Aufstiegskurs geblieben. In der vierten Runde von Gruppe G belohnten die "Jungbullen" am frühen Dienstagnachmittag beim VfL Wolfsburg ihre Überlegenheit in der Nachspielzeit mit einem 2:1-(1:1)-Sieg und übernahmen mit 9 Punkten die Tabellenführung in Gruppe G vor dem FC Sevilla (8), der ab 16.00 Uhr zuhause gegen OSC Lille (3 Punkte) antrat. Wolfsburg (1) ist Letzter.

Wie schon im Hinspiel vor zwei Wochen, als die von Rene Aufhauser trainierten Salzburger Wolfsburg mit 3:0 abfertigten, trat man dominant auf, sah sich aber erneut einer hart spielenden Gästemannschaft gegenüber. Mit Justin Omoregie (11.) und Federico Crescenti (15.) mussten schon früh zwei Salzburger nach Fouls verletzt vom Feld, da lagen die Gäste allerdings dank Lukas Wallner (8.) bereits mit 1:0 in Front.

Verdient

Als dann zu Beginn der zweiten Hälfte Wolfsburgs Philipp Heller glatt Rot sah (47.), schien der Weg zum nächsten Salzburger Tor frei. Doch es war der VfL, der nach einem Abspielfehler und Konter durch Sean Busch den 1:1-Ausgleich erzielte (54.). Salzburg drängte in der Folge auf den Siegestreffer, hatte vorerst aber nur einen Stangenschuss durch Elias Havel (70.) zu verzeichnen. In der 94. Minute war dann aber Samson Baidoo zur Stelle und sorgte doch noch für den verdienten "Dreier".

Die Partien im Champions-League-Weg der Youth League finden immer quasi als Vorspiel für jene der Profi-Teams statt. Um 18.45 Uhr trifft Salzburg ebenfalls in Wolfsburg auf den deutschen VW-"Werksclub". Vergangenes Jahr war die Youth League, die Salzburg 2017 sensationell für sich entschieden hatte, aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. (APA, 2.11.2021)

Ergebnis der Fußball-UEFA-Youth-League vom Dienstag – Gruppe G , 4. Runde:

VfL Wolfsburg – Red Bull Salzburg 1:2 (0:1).

Tore: Busch (54.) bzw. Wallner (8.), Baidoo (94.)

Modus: Gruppensieger im Achtelfinale, Gruppenzweiter im Play-off