Peter Schneider traf nach wenigen Sekunden, mehr Tore gelangen den Salzburgern aber nicht mehr. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Wien – Die Dienstag-Spiele der ICE Hockey League haben Auswärtssiege gebracht. Red Bull Salzburg kassierte in einem Spiel der 18. Runde gegen HCB Südtirol eine 1:4-Niederlage, der Villacher SV gewann in der letzten Partie der 5. Runde bei den Bratislava Capitals 5:0. Die Salzburger, Bozener und Kärntner liegen in der Tabelle auf den Rängen vier bis sechs, wobei Salzburg zwei Spiele mehr gespielt hat. Bratislava ist Zehnter der 14er-Liga. Indes trennte sich Linz von Coach Dan Ceman.

Ausschlaggebend dafür war wohl das 2:5 am Sonntag in Innsbruck und die "Rote Laterne". Der Kanadier Ceman hatte Linz seit dem Heiligen Abend 2020 betreut. Ihm gelangen in 46 Spielen 16 Siege, diese Saison in 15 Anläufen drei. Interimistisch übernahmen die bisherigen Co-Trainer Mark Szücs und Jürgen Penker. Die Nachfolger-Suche laufe, so die Linzer. "Leider sind zuletzt die gewünschten Ergebnisse ausgeblieben, sodass dieser Schritt unausweichlich war", sagte General Manager Gregor Baumgartner.

Flotte Salzburger Führung

Die Partie in Salzburg wurde im letzten Drittel von der 45. bis zur 52. Minute durch einen Bozener Triplepack entschieden. Dabei war der Start für die Heimischen verheißungsvoll gewesen, Peter Schneider traft nach nur zwölf Sekunden zur Salzburger Führung. Diese hielt freilich nur bis zur 5. Minute, Brett Findlay glich aus. Im dritten Heimspiel innerhalb von fünf Tagen gab es für die Salzburger damit die erste Niederlage. Gegen Südtirol lautet die Saisonbilanz inklusive Champions Hockey League für Salzburg 1:3.

Die Villacher wiederum machten im zweiten Abschnitt alles klar. John Hughes (24.,38.), Philipp Lindner (31.) und Scott Kosmachuk (38.) trafen da, Jamie Fraser setzte den Schlusspunkt (59.). Für die Slowaken war es die erste Partie, nachdem Boris Sadecky in Dornbirn kollabiert und auf die Intensivstation gebracht worden war. Davor hatten sie mit einem 6:2 gegen Titelverteidiger KAC und einem 5:3 gegen Vorsaison-Finalist Bozen zwei bemerkenswerte Siege gefeiert. (APA, 2.11.2021)

ICE Hockey League vom Dienstag:

5. Runde:

HC Innsbruck – Bratislava Capitals 0:5 (0:0,0:4,0:1)

18. Runde:

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 1:4 (1:1,0:0,0:3)