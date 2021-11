In dieser Galerie: 2 Bilder Glenn Youngkin feierte seinen für die Republikaner wichtigen Wahlerfolg. Foto: REUTERS / ELIZABETH FRANTZ Die Anhängerinnen und Anhänger des Republikaners Glenn Youngkin hatten am Wahlabend Grund zur Freude. Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST

Richmond – Dienstag war Wahltag in den US-Bundesstaaten New Jersey und Virginia, sowie in einigen amerikanischen Städten und Landkreisen. Auch wenn es bei dieser Wahl lediglich um zwei Gouverneurs-Posten, deren Stellvertreter, sowie einige Bürgermeister und Behördenchefs ging, schaut ganz Amerika vor allem nach Virginia. Ein Staat, der schon oft als Stimmungsbarometer für die gesamte Nation diente. Ein Staat, der im Jahr 2021 so gespalten ist, wie der Rest des Landes.

Kein Bundesstaat so amerikanisch wie Virginia

Kein US-Bundesstaat könnte amerikanischer sein als Virginia. Das liegt nicht nur an seiner geografischen Lage zwischen den dichten Wäldern der Blue Ridge Mountains und der rauen Atlantikküste, an seiner Wirtschaft zwischen High Tech und Kohlebergwerken. Vor 400 Jahren gingen hier die europäischen Pilgerväter von Bord der Mayflower. Der Commonwealth-Staat Virginia war Austragungsort der blutigsten Schlachten, sowohl im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, als auch später im US-Bürgerkrieg.

Und auch wenn es heute nicht mehr um Leben und Tod geht, zeigt sich der Bundesstaat heute so zerrissen wie eh und je. Einst eine republikanische Hochburg, hatten die Demokraten die letzten Jahre in Virginia die Oberhand. Vor einem Jahr besiegte Joe Biden den amtierenden Präsidenten Donald Trump hier deutlich mit zehn Prozentpunkten. Ein Sieg, der die Macht der Demokraten noch für lange Zeit zementieren sollte. So schien es damals jedenfalls. Bis heute.

Wahlsieger Youngkin: "Das ist unser Moment"

Es ist kurz nach ein Uhr nachts Ortszeit, als der Wahlgewinner zum Song "Spirit In The Sky" die Bühne in Chantilly, einer Kleinstadt in Fairfax County, Virginia betritt. Glenn Youngkin, Multimillionär und Politik-Quereinsteiger ist am Ziel. Der Republikaner ist neuer Gouverneur von Virginia. "Danke, dass Ihr etwas länger ausgeharrt habt.", scherzt er zu Beginn seiner Dankesrede und zeigt sich sogleich kämpferisch: "Dies ist unser Moment!" ruft er seinen jubelnden Unterstützern zu. "Zusammen werden wir die Richtung dieses Staates ändern. Wir werden nicht länger warten, wir beginnen an Tag eins!"

Statt sich an den Themen seines politischen Gegners abzuarbeiten, lenkte Youngkin seine Kampagne von Beginn an zielgerichtet auf ur-konservative Werte. Vor allem bei der Schulpolitik konnte der Republikaner punkten, bei der er sich vehement gegen die landesweite Debatte um die sogenannte Cancel-Culture und die Lehre der Kritischen Rassentheorie einsetzte. "Wir werden unseren Kindern nicht beibringen, alles durch die Rassendiskussions-Brille zu betrachten", versprach Youngkin im Wahlkampf und nahm damit die Position vieler konservativer Eltern ein. "Mit Tag eins werde ich die Kritische Rassentheorie aus Virginias Schulen verbannen!".

Terry McAuliffe, der von 2013 bis 2017 Gouverneur in Virginia war und aufgrund der Wahlgesetze nicht zweimal direkt hintereinander gewählt werden konnte, hatte sich mit seiner erneuten Kandidatur im demokratisch geführten Bundesstaat verkalkuliert. Statt eigene Themen zu setzen, verlor sich der Demokrat vor allem im Negative Campaigning. Die Versuche, seinen Herausforderer als "Glenn Trumpkin" zu stigmatisieren, liefen ins Leere. Noch am Montag behauptete McAuliffe bei einer Wahlkampfveranstaltung, dass sein Gegenspieler gerade zusammen mit Trump auf einer Bühne stehe, was aber gar nicht stimmte.

Aus dem Klammergriff von Donald Trump gelöst

Glenn Youngkin ließ sich von solchen Angriffen nicht beeindrucken. Dem republikanischen Herausforderer gelang ein nahezu unmögliches Kunststück. Er schaffte es, mit seinen konservativen Themen die Wählerschaft Trumps anzusprechen, ohne sich dabei vom Ex-Präsidenten vereinnahmen zu lassen. Eine Taktik, die von den Republikanern mit größtem Interesse aufgenommen werden dürfte, könnte diese Vorlage ein Weg aus dem Klammergriff von Donald Trump sein, der die Grand Old Party auch nach seiner Abwahl weiterhin als Geisel hält.

Vermutlich wird Trump dennoch versuchen, den Sieg des Republikaners für sich zu verbuchen. Doch ob ihm das gelingen wird, ist fraglich. Zu deutlich hatte sich Youngkin immer wieder vom früheren Präsidenten distanziert, auf Wahlkampfveranstaltungen tunlichst vermieden, Trumps Namen überhaupt auszusprechen. Ein Schritt, den prominente Parteikollegen in Washington scheuen, um den Schattenpräsidenten in seinem Luxusdomizil in Florida nicht zu verärgern.

Dass nach der Wahl eines neuen Präsidenten die nächste Wahl zugunsten der Opposition ausgeht, ist nicht ungewöhnlich. Aber, dass es McAuliffe nicht gelungen ist, die Wähler in Virginia trotz eines politischen Staraufgebots an seiner Seite zu überzeugen (Präsident Biden, Vize-Präsidentin Harris sowie Barack Obama hatten den Kandidaten bei diversen Wahlkampfveranstaltungen unterstützt), sollte der gesamten demokratischen Partei eine Warnung sein.

Heute der Gouverneur von Virginia. Nächstes Jahr die Mehrheit im Parlament. 2024 dann wohlmöglich wieder das Weiße Haus? Mit dieser Wahl in Virginia wurden die politischen Karten in den USA neu gemischt. (Richard Gutjahr, 3.11.2021)