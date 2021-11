[Corona] Der dritte Stich soll lange halten: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Booster-Shot

[Livebericht] Corona-Stufenplan: Stufe zwei tritt am 8. November in Kraft

[USA] Schlappe für Biden: Republikaner gewinnen US-Gouverneurswahl in Virginia

[Bilanz] Ein Jahr nach der Wahl hängt der Erfolg Joe Bidens vom Blickwinkel ab

[Wirtschaft] Metaller brechen Lohnverhandlungen ab, Warnstreiks ab Mittwoch

[Inland] Alle Ermittlungen gegen FPÖ-Männer wegen Anti-Roma-Videos abgebrochen

[Web] "Squid Game"-Kryptowährung täuscht Anleger, Gründer taucht mit zwei Millionen Dollar ab

[Forschung Spezial] Rötliche Dünen, riesige Krater, absolute Stille: Die Landschaft der Negev-Wüste in Israel ähnelt jener des Mars. Sie war Schauplatz einer Marsmission

[Rotte Rennt] Rundumadum: Wanderroute um Wien als Laufstrecke

[Podcast: Beziehungsweise] Frauen und Sex: Wieso braucht es Workshops für weibliche Lust?

[Neuer Fotoblog: Tierisches] Auf einen Sprung bei den Rehen

[Wetter] Der Wolkenschirm eines Warmfrontausläufers dämpft von West nach Ost das Sonnenlicht in einigen Regionen merklich. Überwiegend bleibt es dabei trocken und die Sonne scheint zumindest zeitweise, häufiger vor allem in der Osthälfte. Nach Süden und Südosten zu halten sich teils auch einige Nebelfelder zäh. Der Wind weht schwach bis mäßig, am ehesten aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen 0 bis 8 Grad, tagsüber mit 14 bis 20 Grad für die Jahreszeit recht mild.

[Zum Tag] 1914: Der Büstenhalter wird in den USA von Mary Phelps Jacob patentiert. Nach kurzer Zeit verkauft sie ihr Patent für 1.500 Dollar an die Warner Brothers Corset Company.