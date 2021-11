Foto: leisure communications / Christian Jobst

"Ok, gehen wir noch auf ein letztes Getränk. Aber wirklich nur eines!" – berühmte letzte Worte... In so mancher Bar versumpert man nur allzu leicht bei gutem Wein oder fruchtigen Cocktails. Die Community des Branchenguides Fallstaff hat sich durchgekostet und bewertet. Über 3.300 Cocktailbars und mehr als 650 Weinbars im gesamten deutschsprachigen Raum standen zur Auswahl. Die beliebtesten Orte und Personen in Sachen Barkultur wurden nun im Falstaff Cocktail- & Weinbarguide 2022 präsentiert. Hier eine Übersicht der Gewinner aus Österreich:

Cocktailbars

Tür 7, Wien, 96 Falstaff-Punkte

Dino’s Apothecary Bar, Wien, 96 Falstaff-Punkte

Halbestadt, Wien, 95 Falstaff-Punkte

Josef Cocktailbar, Wien, 95 Falstaff-Punkte

The Sign, Wien, 95 Falstaff-Punkte

The Bank Bar, Wien, 95 Falstaff-Punkte

Hammond Bar, Wien, 94 Falstaff-Punkte

Englhof Cocktailbar, Zell am Ziller, Tirol, 94 Falstaff-Punkte

D-bar, Wien, 93 Falstaff-Punkte

Kleinod Wien, 93 Falstaff-Punkte

Weinbars

Wein & Co Stephansplatz, Wien, 96 Falstaff-Punkte

Kork & Gloria, Großarl, Salzburg, 96 Falstaff-Punkte

Heunisch & Erben, Wien, 96 Falstaff-Punkte

Die Weinbank – Wirtshaus, Ehrenhausen, Steiermark, 96 Falstaff-Punkte

Mast Weinbistro, Wien, 96 Falstaff-Punkte

Döllerers Enoteca, Kuchl, Salzburg, 95 Falstaff-Punkte

Wein & Co, Graz, Steiermark, 95 Falstaff-Punkte

Magazin, Salzburg Stadt, Salzburg, 95 Falstaff-Punkte

O boufés, Wien, 95 Falstaff-Punkte

Palais Coburg Weinbar, Wien, 94 Falstaff-Punkte

Als beste Restaurantbar wurde das "Bruder" in Wien ausgezeichnet, als beste Hotelbar "The Bank" im Park Hyatt Wien. Der Preis für die Neueröffnung des Jahres ging mit dem "Barfly’s" im Hotel Die Josefine ebenfalls nach Wien.



Bartender des Jahres wurde David Penker von der Bar Campari in Wien, Patricia Morianz von der Ernst Fuchs Bar in Graz darf sich Barfrau des Jahres nennen.

Als Cocktail des Jahres wurde der Espresso Martini prämiert – eine Kreation aus Wodka, Espresso, Kaffeelikör und Zuckersirup.

Weitere Gewinner aus dem Cocktail- und Weinbarguide finden Sie hier.



(red, 3.11.2021)