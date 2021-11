Foto: AP / David Parry

London/Paris – Der südafrikanische Autor und Dramatiker Damon Galgut hat am Mittwoch den Booker-Preis für seinen Roman "The Promise" gewonnen. In dem Buch, das während der Apartheid spielt, schildert er den Zerfall einer weißen Familie. Es war Galguts dritte Nominierung für den mit 50.000 Pfund (umgerechnet rund 59.000 Euro) dotierten Literaturpreis. Der Ausgezeichnete zeigte sich in seiner Dankesrede "zutiefst demütig und dankbar". (APA, 3.11.2021)