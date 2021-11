Das Wichtigste in Kürze:

Am fünften Tag der UN-Klimakonferenz steht das Thema Energie auf dem Programm. Es soll vor allem um den Ausstieg aus Kohle sowie die Förderung erneuerbarer Energien gehen.

Am Mittwoch endete der "Finance Day" mit vielen Versprechen, aber ohne konkrete Zusagen zur Klimafinanzierung. Ab 2020 sollten ärmere Länder jährlich 100 Milliarden US-Dollar von Industriestaaten bekommen, vergangenes Jahr waren es 80 Milliarden.

Die weltweiten CO2-Emissionen nähern sich rapide dem Niveau von vor Beginn der Corona-Krise. Das zeigt eine heute veröffentlichte Studie des internationalen Forschungsnetzwerks Global Carbon Project. Die fossilen Kohlenstoffemissionen waren 2020 um 5,4 Prozent gesunken, für 2021 ist jedoch wieder ein Anstieg von rund 4,9 Prozent zu erwarten.

Polen, Vietnam, Chile und andere Länder wollen sich am Donnerstag verpflichten, aus der Kohleverstromung auszusteigen und keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu bauen. Weltweit ist fossile Energie weiterhin auf Expansionskurs, zeigt eine Studie der NGO Urgewald. Die CO2-Emissionen aus bereits erschlossenen Vorkommen würden das 1,5-Grad-Ziel auch bei einem Kohleausstieg unmöglich machen.

Umgesetzte Versprechen könnten Erwärmung auf unter zwei Grad beschränken

Sollten die Staaten alle ihre Klima-Versprechen halten, könnte die Erderwärmung möglicherweise unter zwei Grad bleiben. Das zeigt der NDC-Tracker der Organisation Climate Resource. NDCs, das sind die Klimaschutzpläne, welche die Parteien des Pariser Abkommens regelmäßig bei der UN einreichen müssen.

Grund zur Freude ist das aber nicht. Denn die Vergangenheit zeigt, dass auf Klimakonferenzen viel versprochen wird, was nicht immer in die Realität umgesetzt wird. Zudem ist sich die Klimaforschung einig, dass die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden muss, um die Aktivierung von Kipppunkten zu vermeiden. Riesige CO2-Speicher wie etwa Permafrostböden könnten nämlich bereits unter zwei Grad Erwärmung auftauen und eine unkontrollierbare Kettenreaktion auslösen.

Globale Studie zeigt Öl- und Gaskonzerne auf Expansionskurs

Die "Global Oil & Gas Exit List"-Studie, die am Donnerstag auf dem Klimagipfel von der Umweltschutzorganisation Urgewald und Partner-NGOs vorgestellt wird, zeigt, dass fossile Energie weiterhin boomen wird. In einer umfangreichen Datenbank wurden dazu die Pläne von 887 Öl- und Gaskonzernen unter die Lupe genommen. Das Fazit: "Über 95 Prozent der analysierten Unternehmen sind weiter auf Expansionskurs."

Aus österreichischer Sicht findet sich auch die OMV auf der Liste. Greenpeace kritisiert, dass der Öl- und Gaskonzern im Ranking Platz 65 von 887 belegt, mit jährlichen Ausgaben von durchschnittlich 175 Millionen US-Dollar (151 Millionen Euro) für die Suche in Ländern rund um den Globus, von Neuseeland über den Jemen bis hin zu Österreich. Greenpeace fordert die OMV auf, ihr Geschäft mit Öl und Gas zu beenden "und den Weg in eine grüne Zukunft anzutreten". "Die OMV muss endlich Verantwortung übernehmen, ihre Expansionspläne stoppen und eine echte Klimastrategie mit einem Ausstiegsdatum für Öl und Gas bis 2040 auf den Tisch legen", sagt Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich und aktuell bei der Klimakonferenz in Glasgow.

Schon jetzt gilt laut Nils Bartsch von Urgewald, dass selbst ein illusionärer Ausstieg aus der Kohleverstromung nichts an der Misere ändern würde, dass die Pariser Klimaziele ziemlich unter Druck stehen: "Auch wenn die Kohlenutzung über Nacht auslaufen sollte, die CO2-Emissionen aus den bereits erschlossenen Öl- und Gasreserven würden das Kohlenstoffbudget für das 1,5-Grad-Ziel bald erschöpfen." Daher fordert Bartsch den sofortigen Stopp der Suche nach neuen Lagerstätten. Doch das Gegenteil ist der Fall, in den vergangenen drei Jahren hätten Erdöl- und Erdgasunternehmen 168 Milliarden US-Dollar in die Suche nach weiteren Öl- und Gasressourcen investiert. (APA, dpa, Reuters, AFP, red, 4.11.2021)