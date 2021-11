[Corona-Livebericht] Wien berät über mögliche Corona-Verschärfungen

[Kommentar] Steigende Infektionszahlen: Wieso scannt da niemand?

[Klima] Weltweiter CO2-Ausstoß wieder fast wie vor der Corona-Pandemie

[COP 26] Klimaaktivistin Vanessa Nakate: "Wir werden zu wenig ernst genommen"

[Deutschland] Zehn Jahre NSU-Enttarnung: Offene Wunden und offene Fragen

[EU] Von der Leyen erntet Kritik für 19-Minuten-Flug von Wien nach Bratislava

[International] Im Osten der Ukraine wird wieder viel mehr geschossen

[Österreich] Knapp 200 Feuerwehrleute löschten Großbrand in Salzburger Mülldeponie

[Forschung Spezial] Nobelpreisträger Hell: "Ich war ein Nobody in der Wissenschaft"

[Filmkritik] Francis Lees "Ammonite": Die Erotik einer Nackenlinie

[Podcast: Besser leben] Wann Einsamkeit gefährlich wird

[Wetter] Der Wolkenschirm eines Warmfrontausläufers dämpft von West nach Ost das Sonnenlicht in einigen Regionen merklich. Überwiegend bleibt es dabei trocken und die Sonne scheint zumindest zeitweise, häufiger vor allem in der Osthälfte. Nach Süden und Südosten zu halten sich teils auch einige Nebelfelder zäh. Der Wind weht schwach bis mäßig, am ehesten aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen 0 bis 8 Grad, tagsüber mit 14 bis 20 Grad für die Jahreszeit recht mild.

[Zum Tag] 1899: Sigmund Freuds frühes Hauptwerk Die Traumdeutung erscheint – vom Autor auf das Jahr 1900 vordatiert.