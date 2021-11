Es bewegt sich etwas. Die Klimaschutzdebatte hat in den vergangenen Monaten Fahrt aufgenommen. In der EU haben sich Kommission und Parlament ehrgeizige Klimaziele gesetzt, die Netto-Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 gesenkt werden. In Glasgow verhandeln gerade Experten mit Regierungsvertretern unzähliger Staaten, wie die Pariser Klimaziele erreicht werden können. Vielleicht das Wichtigste dabei: Die USA sind unter Präsident Joe Biden zurück am Verhandlungstisch.

In Österreich wird eine CO2-Steuer eingeführt, das Klimaticket ist schon da. Auch Unternehmen stehen nicht still. Herbert Diess, der Chef des deutschen Automobilbauers VW, drängt auf eine höhere CO2-Steuer und läutet damit das Ende des Verbrenners in seinem Konzern ein.

Anlass genug, um über die Wirtschaft von übermorgen zu sprechen: Wie sieht eine ökologische Welt aus, in der die Treibhausgasemissionen fast verschwunden sind? Was muss sich dafür in den kommenden Monaten und Jahren in Österreich konkret ändern, welche politischen, ökonomischen und technischen Hindernisse gibt es noch?

Diskutieren Sie mit

Darum geht es in der neuen Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden". Mit dabei sind Klimaministerin Leonore Gewessler (Grünen) und der Chef der Industriellenvereinigung, Georg Knill. Zu Gast ist auch der deutsche "Autoprofessor" Ferdinand Dudenhöffer. Ebenfalls dabei sind der Politikwissenschafter Ulrich Brand sowie Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbands für Erneuerbare Energie Österreich.

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste und diskutieren Sie mit. Wie können Österreichs Unternehmen sich an die Spitze des Wandels setzen und davon profitieren? Welche Reformen braucht es dafür, werden wir die Energiequellen der Zukunft rasch genug ausbauen können? Über all das wollen wir reden. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 4.11.2021)