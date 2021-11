Perfekte Lesebedingungen. Foto: getttyimages/istockfoto/AnnaStills

Ein Blick aus dem Fenster bestätigt es: Es ist perfektes Lesewetter. Das Sofa mit der warmen Wolldecke steht einladend bereit, der Tee dampft vor sich hin, jetzt fehlt nur noch das passende Buch. Nimmt man sich den neuesten Fund aus dem öffentlichen Bücherschrank vor? Das wäre dann August Strindbergs "Die Kronenbraut". Das aktuelle U-Bahn-Buch, das man normalerweise exklusiv auf dem Weg in die Arbeit liest? In dem Fall: "Hunger" von Roxane Gay. Liest man im Krimi auf dem E-Reader weiter? Paula Hawkins' "Wer das Feuer entfacht" wartet schon. Oder widmet man seine nebligen Herbsttage einer Neuerscheinung, über die man letztens eine Rezension gelesen hat – so wie "willibald will":

Welche Bücher beschäftigen Sie aktuell?

Welche Tipps können Sie mit der Community teilen? Welche Autorinnen und Autoren haben Sie für sich wiederentdeckt? Und welche Bücher haben Sie enttäuscht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 4.11.2021)