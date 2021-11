Im Kampf gegen die Pandemie hat sich der grüne Pass als Impf- und Testnachweis in vielen EU-Ländern etabliert. Doch oft wird er nicht richtig kontrolliert. Welche Erfahrung konnten Sie machen? Stimmen Sie ab!

Um essen zu gehen, bei Veranstaltungen und Aktivitäten in der Freizeit oder im Job – der Nachweis, geimpft, genesen oder getestet zu sein, verschafft einem Zutritt zu unterschiedlichsten Bereichen. Seit Anfang Juli ist der EU-weit anerkannte grüne Pass verfügbar, mit dem der Impf- und Testnachweis bei Bedarf ganz unkompliziert am Handy vorgezeigt werden kann. Mittels Scan sollte folglich kontrolliert werden, ob dieser gültig ist. Doch häufig wird dieser Schritt ausgelassen. Oft wird der grüne Pass gar nicht erst verlangt; wenn doch, reicht meist ein kurzer Blick, um durchgewinkt zu werden. Nach einem Ausweis fragen die wenigsten, und der QR-Code, der Missbrauch ganz einfach aufdecken könnte, bleibt in vielen Fällen ungescannt. Für "WiederHaseläuft" ist dieses Vorgehen nicht nachvollziehbar:

Aus der Perspektive der Kontrollierenden berichtet "Jhonny Hanson" :

Welche Erfahrungen haben Sie bei der Kontrolle des grünen Passes gemacht?

Wie häufig ist dieser tatsächlich gescannt worden? Mussten Sie Ihren Lichtbildausweis herzeigen, oder ist das eher die Ausnahme statt die Regel? Würden Sie sich strengere Kontrollen wünschen, oder denken Sie, dass der bisherige Umgang damit ausreicht? Berichten Sie im Forum! (mawa, 4.11.2021)