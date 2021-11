Beste Stimmung bei den Hurricanes. Foto: imago images/ZUMA Wire

Chicago – Die Carolina Hurricanes sind auch nach dem neunten Saisonspiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL noch ungeschlagen. Die Hurricanes besiegten am Mittwoch auswärts die Chicago Blackhawks mit 4:3 und sind auf einem historischen Erfolgsweg. Nur die Buffalo Sabres 2006 mit dem Österreicher Thomas Vanek und die Toronto Maple Leafs 1993 sind mit einer längeren Siegesserie (je 10) in die Saison gestartet.

Die Hurricanes lagen in Chicago mit 1:3 zurück, ehe Seth Jarvis (33.), Jesper Fast (41.) und Martin Necas (44.) die Wende gelang.

Im Westen sind aktuell die Edmonton Oilers das Top-Team der noch jungen Saison. Die Oilers feierten mit einem 5:2-Erfolg gegen die Nashville Predators den achten Sieg im neunten Spiel. Der Deutsche Leon Draisaitl verbuchte zwei Tore und einen Assist und führt mit 20 Punkten die Scorerwertung an, Connor McDavid punktete mit zwei Assists auch im neunten Spiel hintereinander und liegt mit 19 Scorerpunkten auf Rang zwei. (APA; 4.11.2021)

NHL-Ergebnisse von Mittwoch:

Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes 3:4

Edmonton Oilers – Nashville Predators 5:2

Colorado Avalanche – Columbus Blue Jackets 4:5 n.V.

Los Angeles Kings – St. Louis Blues 3:2 n.P.