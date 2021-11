Eyemaxx Real Estate hat seinen Sitz im deutschen Aschaffenburg, die Leitung und gesamte Verwaltung befindet sich jedoch in Niederösterreich.

Foto: imago images / McPHOTO

Leopoldsdorf/Korneuburg/Aschaffenburg – Der börsennotierte internationale Immobilienentwickler Eyemaxx Real Estate ist insolvent. Nach Angaben des KSV 1870 und von Creditreform vom Donnerstag wurde beim Landesgericht Korneuburg ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Unterschiedliche Anleihen wurden begeben, das Emissionsvolumen beträgt laut KSV in Summe rund 140 Millionen Euro. Creditreform gab die Gesamtpassiva mit etwa 220 Millionen Euro an.

Das Unternehmen ist in der Immobilienentwicklung tätig, Kernmärkte sind Österreich und Deutschland. Die Eyemaxx Real Estate AG fungiert nach Angaben der Kreditschützer als Holding mehrerer Tochter- und Schwestergesellschaften und hat ihren Sitz in Aschaffenburg in Deutschland. Die Leitung sowie die gesamte Verwaltung befinden sich jedoch in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Das Unternehmen habe deshalb "den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen in Österreich", woraus sich auch die Zuständigkeit des Landesgerichts Korneuburg ableite.

Seit 2011 an Frankfurter Börse

Eyemaxx Real Estate notiert seit 2011 im Standardmarkt der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Jänner 2019 startete ein Zweitlisting an der Wiener Börse. Von der Insolvenz betroffen sind 65 Gläubiger und zwei Dienstnehmer, wie der KSV mitteilte.

Als Insolvenzursache genannt wurde die Corona-Krise. Dadurch sei es bei mehreren Projektentwicklungen zu Verzögerungen gekommen. Lieferketten seien gestört gewesen, weiters sei es zu Problemen direkt auf den Baustellen durch Abstandsregeln und Reisebeschränkungen der Bauarbeiter gekommen. Hinsichtlich diverser Lockdown-Szenarien sei es zudem bei Gewerbeimmobilien – insbesondere bei Hotel- und Büroobjekten – zu "wesentlichen bilanziellen Abwertungen" gekommen, so der KSV.

Restrukturierungsmaßnahmen wurden bereits eingeleitet. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen drei Jahren angeboten. (APA, 4.11.2021)