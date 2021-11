Matthew Beard (Max Liebermann), Juergen Maurer (Oskar Rheinhardt). Foto: ORF/MR Film/ Endor Productions/Petro Domenigg

Wien – Die am vergangenen verlängerten Wochenende auf ORF 2 ausgestrahlte zweite Staffel "Vienna Blood" ist auf reges Interesse gestoßen. So verfolgten im Schnitt 776.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 26 Prozent Matthew Beard und Juergen Maurer auf ihrer unkonventionellen Mörderjagd im Wien der Jahrhundertwende. Insgesamt schauten zwei Mio. Menschen zumindest kurz einen der drei Filme an (weitester Seherkreis).

Am stärksten performte der sechste Teil "Vor der Dunkelheit" beim Publikum: Im Schnitt 824.000 Personen sahen ihn bei einem Marktanteil von 27 Prozent. Die Teile vier ("Die traurige Gräfin") und fünf ("Die schwarze Feder") sahen im Schnitt 814.000 (27 Prozent Marktanteil) bzw. 691.000 Menschen (25 Prozent Marktanteil).

Eine Fortsetzung in Form drei weiterer Filme ist bereits in Entwicklung und wird voraussichtlich 2022 gedreht, wie der ORF in einer Aussendung mitteilte. "Vienna Blood" ist eine Produktion von MR Film und Endor Productions in Koproduktion mit dem ORF, ZDF und den Red Arrow Studios. (APA, 4.11.2021)