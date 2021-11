Der FPÖ-Chef will "die Impfung nicht beseitigen", aber die schweren Verläufe in den Spitälern durch eine frühe Behandlung unterbinden

Herbert Kickl ist mit der Corona-Politik der Regierung unzufrieden und will, um die Spitäler zu entlasten, unter anderem auf frühzeitige Behandlungen mit umstrittenen Medikamenten setzen. Foto: APA/Neubauer

Herbert Kickl ist wieder einmal außer sich. Der Obmann der Freiheitlichen sparte am Donnerstagvormittag nicht mit Kritik. Den Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) beschrieb er als "Leidensverlängerer", die Regierung verfolge ein "Corona-Zwangsregime" und habe die Bevölkerung belogen, die Impfung – Kickl spricht von der "experimentellen Impfung" – sei zum "alleinigen Allheilmittel erklärt" worden, was fahrlässig sei. Von Maßnahmenverschärfungen halte er nichts.

Der Plan B von Herbert Kickl

Er selbst sieht sich als "Sammelbecken", als "Sprachrohr" zu den Menschen und als "Eisbrecher aus einer gesundheitspolitischen Sackgasse". Was er vorschlägt: den "Plan B im Kampf gegen Corona". Dieser stehe für "frühzeitige Behandlung" und für die "Bewahrung der Grund- und Freiheitsrechte" sowie für eine "Befreiung von einem System der Unterdrückung und des Zwanges, das die Regierung ausgerollt hat". Kickl stehe für "Menschlichkeit und Empathie".

Seine Vorschläge und Maßnahmen seien allerdings nicht von ihm selbst oder seinem Team, betonte Kickl, sondern von Dritten – etwa "Praktikern und Ärzten, Wissenschaftern in Österreich, die verbunden sind mit Kollegen aus Ländern aus der ganzen Welt".

3G am Arbeitsplatz als "Vergewaltigung"

Vor allem die 3G-Regel am Arbeitsplatz hält Kickl für falsch. Die Grund- und Freiheitsrechte seien "verstümmelt" worden, die Menschen würden "unterdrückt", die Gesellschaft werde "gespalten". Die 3G-Regel am Arbeitsplatz komme einer "Impfvergewaltigung" gleich. Es müsse das Prinzip der Freiwilligkeit gelten.

Flächendeckende Antikörpertests

Die steigenden Zahlen würden zeigen, dass die Impfung allein nicht reiche. Jeder, der wolle, solle sich weiterhin impfen lassen. Es gehe nicht darum, die Impfung zu "beseitigen" oder "wegzuwischen". Gleichzeitig spricht der FPÖ-Obmann aber von "vielen Toten, die auf das Konto des experimentellen Impfstoffs gehen" und zitiert einen US-Fernsehbericht, wonach 40 Prozent der Covid-Toten im US-Bundesstaat Maryland geimpft seien.

Kickl will darüber hinaus vor allem flächendeckende Antikörpertests, damit klar werde, wer wie gut geschützt ist. "Die Genesenen sind der Fels in der Brandung der Pandemie." Wer eine bestimmte Zahl an Antikörpern aufweist, solle als immunisiert gelten – egal ob er geimpft ist oder nicht, egal ob er eine bestätigte Erkrankung durchgemacht hat oder eventuell nur eine unerkannte Infektion.

Paracetamol und Wurmmittel gegen Spitalsaufenthalte

Und: Damit die Spitäler nicht noch voller werden, will Kickl eine frühzeitige Behandlung mit Medikamenten. Er geht davon aus, dass dadurch 80 bis 90 Prozent der schweren Fälle verhindert werden könnten. So schlägt er vor, Cortisol oder das Antiparasitenmittel Ivermectin einzusetzen – dass Letzteres nicht wirkt, wurde bereits nachgewiesen. Auch Paracetamol solle zum Einsatz kommen. Es gebe ein "Waffenarsenal" an Medikamenten, das verhindern könne, dass Corona-Positive ins Krankenhaus oder auf die Intensivstation müssen, so Kickl. Dass die Regierung nicht auf frühzeitige Behandlung setze, verstehe er nicht – das und die anderen Elemente seines "Plans B" wolle er mit Mückstein besprechen. (red, 4.11.2021)