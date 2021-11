Tagesüberblick Coronavirus

Wien setzt ab Ende nächster Woche auf 2G, Impfstraße für Kinder ab fünf Jahren geplant – Österreichweit 8.594 Neuinfektionen

In Oberösterreich gilt ab Montag 2,5G unter anderem in Gastronomie und Hotellerie, am 15. November startet eine Impflotterie. Die Corona-News im Überblick