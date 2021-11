Zum einen handelt es sich bei den türkisen Anfragen um die Kritik der Rechtsschutzbeauftragten an der WKStA, zum anderen um mutmaßlich geleakte Aktenteile. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die ÖVP kündigt zwei parlamentarische Anfragen an Justizministerin Alma Zadić vom grünen Koalitionspartner im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Altkanzler und Klubobmann Sebastian Kurz an. So will die Volkspartei etwa von Zadić wissen, warum "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk mutmaßlich geleakte Aktenteile rund um eine Hausdurchsuchung zur Einsicht vorliegen gehabt habe. Klenk hatte wiederholt betont, diese jeweils von am Verfahren beteiligten Anwälten erhalten zu haben.

Bei der anderen Anfrage geht es um die jüngst von der Rechtsschutzbeauftragten Gabriele Aicher geäußerte Kritik an der WKStA. Aicher, die zu spät angesucht wurde, um die Handypeilung für die Razzia bei dem Medienunternehmen Österreich zu genehmigen, hat die Anklagebehörde kürzlich bemängelt. In ihrer Kritik ging sie über ihre Zuständigkeit, die Handypeilung, hinaus: Sie kritisierte beispielsweise, dass die Ermittlungen Teil eines Großverfahrens sind, weswegen Anordnungen immer vom selben Richter getroffen werden.

Deswegen fragt die ÖVP nun Zadić, wie es um die Rechtmäßigkeit von im Auftrag der WKStA durchgeführten Hausdurchsuchungen und Überwachungsmaßnahmen bestellt sei und welche Konsequenzen die Kritik von Aicher haben werde. Zadić ist laut ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl "dringend gefordert, hier Licht ins Dunkel zu bringen". Hier gehört allerdings angemerkt, dass die Rechtsschutzbeauftragte nicht entscheiden kann, ob die Razzien recht- oder unrechtmäßig gewesen seien. (red, APA, 4.11.2021)