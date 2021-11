Eine Schlüsselszene in Sergio Leones Westernklassiker "Spiel mir das Lied vom Tod", und die Mundharmonika spielt dazu: 22.25 Uhr, 3sat.

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Ende der Qual? Der brandenburgische Genossenschaftsbauer Steffen Hausmann und die Agrargenossenschaft Görsdorf bei der radikalen Umstellung des Betriebs auf tierwohlgerechte Haltung. Bis 20.15, Arte

20.15 TANZSHOW

Dancing Stars Fünf Paare wirbeln mehr oder weniger virtuos übers Parkett. Danach müssen sie – je nachdem – Jubel oder herbe Kritik der Juroren ertragen. In beiden Fällen eine Herausforderung. Bis 22.45, ORF2

22.00 TALK

3 nach 9 Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen die Gäste: Schauspielerin Natalia Wörner, Autor Ferdinand von Schirach, Regisseur und Schauspieler Til Schweiger, Spaßreporter Alfons, Soziologe Harald Welzer und Moderatorin Edda Schönherz. Bis 0.00, NDR

22.25 MUNDHARMONIKA

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il west, I/USA 1968. Sergio Leone) Die neue Welt, gesehen von Sergio Leone: Der alte Westen, wie ihn nur ein Europäer filmen kann. Lokalisiert zwar in John Ford’s Point in Monument Valley, doch überhöht durch Blut, Zeitlupe, Grausamkeit, Rituale und eine schreckliche, verfremdende Melodie vom Untergang des optimistischen Amerikas. Bis 1.05, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Geheimnisse der Renaissance – Wiedergeburt des Geistes Die zweiteilige Dokumentation analysiert die Kettenreaktion des Fortschritts und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart in szenischen Zeitreisen zu den Wendepunkten der Geschichte. Bis 0.05, ORF 2

23.15 PORTRÄT

Jane Fonda – Eine Rebellin in Hollywood Der Weg einer ganz Großen – von Barbarella bis zu Grace & Frankie, von Aerobic zu Fridays for Future. Bis 0.10, Arte

23.30 MAGAZIN

Aspekte Themen des Kulturmagazins: Das neue Romantik-Museum in Frankfurt. / Bestsellerautorin Elif Shafak. / Dokumentarfilm Der Wilde Wald. / Wie viel Wildnis brauchen die Bäume? / Künstler als Mahner und Waldschützer? Andreas Greiner im Porträt. / Musikerin Alexandra Cumfe: Elektroklänge aus dem Wald. Bis 23.30, ZDF

23.30 RATGEBER

Domian live Der Fernsehseelendoktor hilft Anruferinnen und Anrufern in Kummer und Not. Unübertroffen. Bis 0.30, WDR

0.10 MAGAZIN

Tracks Die Beiträge: Sarah Petkus zieht Roboter auf. / Diagonale der Leere: neue Generation französischer Künstler. / Jim Cummings, Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur von Chaos Cop. / Die dänische Fotografin Henriette Ebbesen. Bis 0.40, Arte

0.50 KONZERT

Kimberose – Privatkonzert in Paris Die Sängerin stellte im Mai ihr neues Album Out im Salle Wagram in Paris vor. Bis 1.55, Arte