Es dauerte 149 Jahre, bis Napoleon endlich seinen Frieden fand. Damals, 1974, verwandelte die Band Abba Waterloo in einen Triumph. Mit dem gleichnamigen Lied gewann das schwedische Quartett den Eurovision Song Contest und wurde in den darauffolgenden Jahren zur Popgroßmacht, deren Einfluss bis heute nachwirkt: Allein ihr zehn Jahre nach ihrer Trennung erschienenes Abba Gold notierte seit 1992 bis heute 553 Wochen lang in den heimischen Charts, in Großbritannien gar tausend Wochen. Das sind Jahrzehnte! Nun sind Abba zurück.

Wie im Spätsommer mit zwei neuen Songs schon angekündigt, erscheint heute, Freitag, ihr Album Voyage, ihr insgesamt neuntes Studioalbum.

Von einem Ende der Band wollen der 74-jährige Benny Andersson und der 76-jährige Björn Ulvaeus, die beiden "B" in Abba, nicht reden. Kokett nennen sie die vier Jahrzehnte seit ihrem Split eine Pause, und die sei nun einfach zu Ende gegangen. Zur Erinnerung: Als Abba aufhörten, war Bruno Kreisky Bundeskanzler, und Friedl Koncilia stand im Tor der österreichischen Fußballnationalmannschaft.

Verlässliche Hooklines

Abba hörten auf, als sich die Geschmäcker und die privaten Umstände änderten. Abba dienten sich nicht an neue Trends an, sie spielten Abba-Musik, und die verkaufte sich hunderte Millionen Mal: einschmeichelnde Melodien, verlässliche Hooklines, oft mit Klavier begleitet, mit Folk-Elementen und von Streichern ins Hymnische getragen. Transportiert vom Gesang von Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad, den beiden "A" in Abba.

Sie schmetterten Lieder wie Dancing Queen oder das neoliberale Manifest The Winner Takes It All in die Welt. Damit schrieben sie Geschichte – oder mit The Visitor, ihrem letzten Album.

Das war 1981 der amtlich erste Longplayer, der im damals neuen Format der CD auf den Markt kam. Das Ende der zu der Zeit auch privat getrennte Wege gehenden beiden Paare war der Beginn der Legende – zumindest von heute aus betrachtet.

Denn Abba waren in ihrer aktiven Zeit der Inbegriff des Mainstreams, deshalb angreifbar, und viele Songs durchaus im Schmalzfass getauft. Da waren die Talking Heads oder die Ramones natürlich weiter vorn, aber zum Schmusen bei der Fünf-Uhr-Party kam man mit Psycho Killer oder Blitzkrieg Bop nicht, bei I Have a Dream schon.

Nonnen in Leder

Doch selbst diese Wahrnehmung hat sich verändert, Gruppen wie Portishead, The Leather Nun oder Johnny Depps Feierabendcombo P coverten Abba-Songs, und Madonna ging wegen eines Samples vor den Schweden in die Knie. Reunion-Gerüchte gab es immer wieder, solche von neuen Aufnahmen ebenfalls. Doch der Ehrgeiz war Abba-seitig bescheiden. Benny Andersson sagt in einem Interview: "Was sollten wir beweisen? Sie werden Dancing Queen auch nächstes Jahr noch spielen." Doch jetzt wollten sie es wissen.

Voyage ist ein klassisches Album: zehn Songs – und nur Abba-Musik. Kein Andienen an Moden, Trends, keine Remixe von David Guetta, kein Auto-Tune-Gesäusel, keine hochgepitchten EDM-Eruptionen. Das setzten sie sich als Vorgabe: Das Neue sollte wie Abba klingen, und das tut es. Und so zeitlos wie ihre Klassiker wirken vor allem die Uptempo-Nummern.

Kleinod mit Kinderchor

Zwar beginnt es mit I Still Have Faith in You gemächlich, dafür zitiert der Song subkutan den Hit Fernando, klingt wie eine Einladung zum Wohlfühlen für die Fans. When You Danced with Me wäre in den 1970ern auf keinem Album der vier negativ aufgefallen, Little Things ist dann ein hingetupftes Kleinod mit Kinderchor und wird nicht als Highlight in die Geschichte der Band eingehen. Diese schreiben eher Songs wie Don’t Shut Me Down weiter – Hausmarke.

Dasselbe gilt für Just a Notion oder Keep an Eye on Dan. Oder No Doubt About It. Das sind Popsongs von 2021 in der Handschrift von Abba. Fältskog und Lyngstad mögen nicht mehr über ein Lungenvolumen wie vor 45 Jahren verfügen, schwächeln tun sie nicht.

Wichtig war allen, die Bedingungen von damals im Kopf zu behalten. Nicht jede Unschärfe am Computer auszubügeln, kleine Imperfektionen als Begleiter von lebendig eingespielter Musik zu akzeptieren, sogar Bandmitglieder von damals partizipieren. Nur live wird man Abba nicht mehr erleben.

Abba und "Star Wars"

Zwar soll es eine Tour geben, bestritten wird diese von animierten Hologrammen, "Abbatare" genannt. Um das technisch umzusetzen, schauten sich Andersson und Ulvaeus in Las Vegas die Show "Michael Jackson ONE" an – um festzustellen, dass die ihre ungefähr eine Million Mal besser sein müsste. Und sie wurden fündig.

Sie beauftragten Industrial Light & Magic mit der Umsetzung. Ein Unternehmen für Spezialeffekte, deren Dienste schon den Machern von Star Wars genügten. Die Zusammenarbeit mit der Firma stellte die größere Herausforderung dar, als neue Musik aufzunehmen: Wochenlang mussten die vier in Spezialanzügen Bewegungen ausführen, um die Computer damit zu füttern, die beiden B dafür gar ihre Bärte abrasieren.

Was die "Abbatare" können, ist hoffentlich irgendwann zu erleben, bis dahin versorgt Voyage die Fans. Es bekleckert das Abba-Erbe nicht, es bereichert es. (Karl Fluch, 5.11.2021)