Foto: Tagebuch

Wien – Die linke Monatszeitschrift "Tagebuch – Zeitschrift für Auseinandersetzung" wurde im Herbst 2019 gegründet, herausgegeben und verlegt wird das Heft vom früheren "Augustin"-Redakteur Samuel Stuhlpfarrer. Jetzt, zwei Jahre nach der Gründung,ruft das "Tagebuch" mit der Kampagne "Mehr werden" zur Unterstützung auf. "Wir legen zwar nach wie vor an Leserinnen und Lesern zu, allerdings nicht in dem Umfang und auch nicht in dem Tempo, die vonnöten wären, um die Zeitschrift zu tragen", so Stuhlpfarrer.

Man könne nicht mehr zuwarten. Stuhlpfarrer: "Das 'Tagebuch' muss in den nächsten Wochen einen spürbaren Sprung machen, also substanziell an Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen, wenn ihr weiteres Bestehen gesichert werden soll." (red, 4.11.2021)